Американський підприємець Ендрю Кабот уперше висловився щодо розриву шлюбу з дружиною Крістін Кабот, яка влітку опинилася в центрі гучного скандалу після концерту гурту Coldplay.

Що сказав чоловік Крістін Кабот

Буквально вчора стало відомо, що Крістін, яка потрапила в об’єктив kiss cam разом зі своїм тодішнім керівником, CEO компанії Astronomer Енді Байроном, подала на розлучення.

Однак представник Ендрю Кабота в коментарі пояснив, що пара розійшлася ще за кілька тижнів до інциденту, що завірусився в мережі.

– Їхнє рішення про розлучення було ухвалене до того вечора. Тепер, коли цей процес став публічним, Ендрю сподівається на повагу до приватності його сім’ї, – йдеться у заяві.

Відомо, що 61-річний Ендрю Кабот обіймає посаду гендиректора компанії Privateer Rum. У нього є двійко дітей від попереднього шлюбу. Спільних нащадків із другою дружиною у нього немає.

Хто така Крістін Кабот

Крістін Кабот до скандалу керувала HR-напрямом в компанії Astronomer. У листопаді минулого року Байрон називав її “досвідченою лідеркою з винятковим рівнем експертизи в управлінні персоналом”. Втім, після інциденту і вона, і Байрон залишили компанію.

Пізніше фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін виступив на захист використання камер для поцілунків під час виступів. Він пояснив, що у такий спосіб знайомиться зі своїми шанувальниками.

Проте після інциденту з CEO Astronomer гурт почав попереджати фанів про зйомку.

Фото: скриншоти з відео

Джерело : People

