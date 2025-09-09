Розійшлися раніше: чоловік учасниці вірусного відео з концерту Coldplay здивував заявою
Американський підприємець Ендрю Кабот уперше висловився щодо розриву шлюбу з дружиною Крістін Кабот, яка влітку опинилася в центрі гучного скандалу після концерту гурту Coldplay.
Що сказав чоловік Крістін Кабот
Буквально вчора стало відомо, що Крістін, яка потрапила в об’єктив kiss cam разом зі своїм тодішнім керівником, CEO компанії Astronomer Енді Байроном, подала на розлучення.
Однак представник Ендрю Кабота в коментарі пояснив, що пара розійшлася ще за кілька тижнів до інциденту, що завірусився в мережі.
– Їхнє рішення про розлучення було ухвалене до того вечора. Тепер, коли цей процес став публічним, Ендрю сподівається на повагу до приватності його сім’ї, – йдеться у заяві.
Відомо, що 61-річний Ендрю Кабот обіймає посаду гендиректора компанії Privateer Rum. У нього є двійко дітей від попереднього шлюбу. Спільних нащадків із другою дружиною у нього немає.
Хто така Крістін Кабот
Крістін Кабот до скандалу керувала HR-напрямом в компанії Astronomer. У листопаді минулого року Байрон називав її “досвідченою лідеркою з винятковим рівнем експертизи в управлінні персоналом”. Втім, після інциденту і вона, і Байрон залишили компанію.
Пізніше фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін виступив на захист використання камер для поцілунків під час виступів. Він пояснив, що у такий спосіб знайомиться зі своїми шанувальниками.
Проте після інциденту з CEO Astronomer гурт почав попереджати фанів про зйомку.
Фото: скриншоти з відео