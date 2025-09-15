Українська кіноакадемія після скандалу з актором Костянтином Темляком, який став лауретом премії Золота дзиґа попри звинувачення у домашньому насильстві, подумає над запровадженням механізму відкликання номінацій чи нагород.

Про це у Facebook повідомила виконавча директорка кіноакадемії Анна Мачух.

Українська кіноакадемія про нагороду для Темляка

Мачух пояснила, що нагороди премії Золота дзиґа визначаються за результатами голосування 594 осіб, які є членами кіноакадемії.

Цьогоріч голосування за переможців завершилося 19 червня, тобто за півтора місяця до скандалу з Костянтином Темляком, який зіграв головну роль у фільмі БожеВільні.

Установчими документами кіноакадемії не передбачено відкликання нагороди, однак Мачух пропонує це змінити. За її словами, кіноакадемія не може ігнорувати ситуацію, що склалася, та суспільний розголос.

– Дирекція кіноакадемії пропонує правлінню та наглядовій раді УКА: внести в регламент на наступний рік доповнення, які нададуть інструменти для відкликання номінацій чи нагород. Зробити оперативне (до 30.09.2025) опитування серед чинних кіноакадеміків про відкликання нагороди Костянтину Темляку. Ухвалити фінальне рішення, керуючись результатами голосування більшості кіноакадеміків, – йдеться у повідомленні.

У правлінні Української кіноакадемії засудили будь-які прояви насильства та розбещення неповнолітніх, а також наголосили, що рекомендуватимуть “передбачити в регламентах наступних премій можливість змінювати рішення академіків у разі виявлення вагомих обставин та підстав”.

– Голосування членів та членкинь академії відбулося ще до оприлюднення потерпілими фактів насильства, звинувачень на адресу актора та відкриття кримінального провадження. Згідно з регламентом кіноакадемії, немає можливості зняти кандидатуру номінанта після оголошення номінацій, відмовити лауреату після підрахунку голосів перед врученням нагород або змінити регламент поточної премії заднім числом. Проте в наших силах змінити регламент на 2026 рік, – йдеться у заяві. Раніше стало відомо, що Костянтин Темляк відмовився від кінопремії Золота дзиґа, яку йому присвоїли за роль у фільмі БожеВільні. Актор зазначив, що навколо його імені склалася ситуація, що вимагає вирішення в особистому та юридичному порядку, тож він вважає некоректним залишати за собою нагороду. Читайте також Поліція розслідує звинувачення Костянтина Темляка у домашньому насильстві Фото: Костянтин Темляк

