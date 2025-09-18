Зірка серіалу Надприродне Міша Коллінз, що є амбасадором платформи United24, викликав хвилю дискусій після публікації про розмову з росіянином.

У дописі актор заявив, що не відчуває ненависті до народів, а лише до їхніх лідерів.

Заява Міші Коллінза про росіян

Актор розповів про випадок під час авіаперельоту. Бортпровідник, який впізнав його та попросив фото, зізнався, що він з Росії, і зніяковіло додав, що нібито знає про “ненависть” Коллінза до цієї країни. Після цього Міша опублікував селфі зі стюардом-росіянином та пост, у якому запевнив, що не відчуває ненависті до населення РФ.

Зараз дивляться

– Я не ненавиджу Росію чи росіян – я ненавиджу те, що Путін зробив з Україною та Сирією. Я не ненавиджу палестинців, але ненавиджу те, що зробили лідери ХАМАС 7 жовтня. Я не ненавиджу Ізраїль чи ізраїльтян, але ненавиджу смерть, страждання й руйнування, які Нетаньяху приніс Газі. І я люблю свою країну, але ненавиджу те, що робить Трамп, – написав Коллінз.

Він додав, що “погані лідери” використовують народи у власних інтересах, однак це не означає, що самі люди є поганими. На його думку, такі обставини мають надихати боротися за справедливість і захищати тих, хто не може захистити себе.

Реакція українців

Українці, які щоночі ризикують загинути під завалами власних спалень через постійні масовані російські атаки, обурилися словам Міші Коллінза. Вони нагадали, що накази віддає диктатор, але виконують їх ті самі пересічні росіяни.

Так можна сказати про будь-яку іншу країну, але не про Росію. Це ж не так, що Путін одного дня просто з’явився й сказав: “Я буду президентом наступні 20+ років”. Ці люди його обрали, і вони досі обирають не протестувати, не засуджувати війну, яку Росія розпочала проти України. Вибачте, але я не маю жодного співчуття до цих людей.

Я вважаю, що жертвою є той, на кого напали, ті, хто змушені захищатися. Якщо люди, які підтримують воєнні злочини, геноцид і тероризм та йдуть за своїми лідерами, вважаються жертвами, то вони, мабуть, лише жертви власного мислення й бажання поширювати руйнування і шкодувати їх неправильно.ʼ

Не певна, що це лише Путін, адже війну ведуть люди, і є багато тих, хто продовжує її заради грошей. А такі люди, як у цьому дописі, нічого не зробили, щоб зупинити їх чи Путіна.

Це смішно, бо росіяни доволі відкрито підтримують те, що робить Путін. А наратив “це не росіяни, це Путін” має зникнути, інакше вони ніколи не понесуть наслідків за свої дії, – пишуть люди.

Нагадаємо, що раніше Міша Коллінз неодноразово демонстрував підтримку України. Так, у травні 2024 року він відвідав Сумщину як амбасадор United24.

Там актор побачив зруйновану російськими дронами школу, кінологічний центр ДСНС і фермерські угіддя, де тривають роботи з розмінування. Після цього він закликав донатити на техніку для очищення українських полів від вибухівки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.