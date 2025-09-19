Зірка Ліги сміху, комік Олександр Венедчук (Вєня), який проходить реабілітацію після крововиливу в мозок, переніс другу операцію.

Про це він повідомив на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото з лікарні з перебинтованою головою.

Олександра Венедчука прооперували

Комік зазначив, що реабілітація, як розпочалася сім місяців тому, підходить до завершення.

У вівторок, 16 вересня, Венедчуку зробили ще одну операцію і тепер значна частина його черепа складається зі сплаву титану. Олександр додав, що лікування продовжується, а його стан наразі стабільний.

– Тепер 35% моєї голови це сплав титану і якоїсь супер-пупер штуки, але це не важливо. Важливо, що все ок, життя продовжується, лікування продовжується, а я трошечки – Геніальний винахідник, мільярдер та філантроп. Бережіть себе, – написав Вєня.

У коментарях шанувальники, друзі та колеги висловили підримку Венедчуку, а також побажали йому якнайшвидшого одужання.

Теплі слова під дописом залишили Юрій Ткач, Даша Астаф’єва, Світлана Тарабарова, Анатолій Анатоліч, Віталіна Біблів, Олена Кравець та інші.

Нагадаємо, наприкінці січня Венедчук пережив крововилив у мозок, який почав провокувати втрату свідомості та сильні судоми, що становили загрозу для життя.

Тоді нейрохірурги ухвалили рішення прооперувати коміка. Через два місяці Вєня з’явився на публіці, а згодом повернувся до зйомок.

Фото: Олександр Венедчук

