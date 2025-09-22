Однією із цілей фільму Малевич, який вийшов у широкий прокат 11 вересня, є деколонізація художника-авангардиста Казимира Малевича і повернення його імені в український контекст.

А один із найголовніших меседжів кіно полягає в тому, що сьогоднішня війна – не тільки Володимира Путіна. Про це заявила режисерка стрічки Дар’я Онищенко.

Дар’я Онищенко про фільм Малевич

Режисерка зізналася, що особисто для неї Казимир Малевич – це важливий художник із самого дитинства.

Зараз дивляться

– Це найпровокативніший митець, творчість якого мене завжди дуже тригерила. Я, напевно, все своє життя, і цим фільмом також, намагалась його зрозуміти. Тобто робота над стрічкою – це пошук Малевича. Крім того, це процес деколонізації, який для мене дуже важливий, – сказала вона.

Онищенко мала на меті повернути Малевича не лише Україні, а й розповісти про художника світові, бо й досі в багатьох музеях він зазначається тільки як “русский авангардист”.

– Для мене надметою була можливість розповісти людям історію митця, який боровся за свободу, особливо зараз в час, коли весь український народ бореться за цю свободу. А по-друге, поєднати його з тим, що відбувається зараз і провести історичні паралелі. Бо ця боротьба з імперіалізмом, яка відбувалася за часів Малевича, – спочатку за часів Російської імперії, потім за часів Радянського Союзу, – повторюється і зараз, – зазначила Дар’я.

За словами Онищенко, увесь час на Заході вона стикається з тим, що люди постійно зводять сьогоднішню повномасштабну війну до боротьби тільки з Володимиром Путіним. У фільмі Малевич режисерка хотіла показати, що це війна не лише російського диктатора.

Спершу стрічка мала бути зосереджена лише на біографії художника, але після російського вторгнення на передній план вийшли інші сенси.

– Я завжди наголошую, що це моє бачення Малевича під час війни в 2022 році. Я знаю, що цим я, напевно, не задовольнила очікування багатьох людей щодо постаті Малевича, які чекали фільм у більш класичному варіанті байопіка. Але я просто робила так, як мені підказує інтуїція, – сказала режисерка, коментуючи епізоди про сучасну війну у стрічці.

Також Онищенко заявила, що не сумнівалася у рішенні не вирізати з фільму сцени з актором Костянтином Темляком, якого ще до початку прокату звинуватили у домашньому насильстві. За словами режисерки, вона була готова до критики.

Фото: Дар’я Онищенко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.