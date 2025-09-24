Яніна Соколова зізналася, скільки грошей їй потрібно для комфортного життя в Києві та чи платить колишній чоловік аліменти на дітей.

Телеведуча стала новою героїнею рубрики 55 за 5 в межах програми Ранок у великому місті на ICTV2, яка вийде в ефір вже завтра, 25 вересня.

Яніна Соколова про витрати

Яніна Соколова зізналася, що для комфортного життя в столиці їй потрібно близько 50 тис. грн на місяць. В цю суму входять й витрати на двох синів – Миколу та Мирона.

– Я думаю, що це десь 50 тис. грн. З огляду на те, що я мама двох дітей і потрібно фінансувати все: будинок, харчування, гуртки, – розповіла журналістка Аліні Шаманській.

За словами Соколової, вона самостійно забезпечує дітей, а ексчоловік, банкір Володимир Литвин не платить аліменти. Натомість коли хлопці перебувають з батьком, то всі витрати на себе бере саме він.

– У дітей є батько, коли вони з ним, то він їх забезпечує. Коли вони зі мною, тоді я забезпечую. У нас немає аліментів, кожен вкладається в дітей, коли він з ними, – розповіла Яніна.

Нині телеведуча живе разом з дітьми у приватному будинку за містом. Соколова зазначила, що за комунальні послуги минулого місяця заплатила 11 тис. грн.

Нещодавно лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин уперше підтвердив роман з Яніною Соколовою. Певний період пара була у стосунках і свідомо їх приховувала. Зараз вони вже не разом.

Фото: Яніна Соколова

