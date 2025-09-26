Російський пропагандист, телеведучий і режисер Тигран Кеосаян помер у пʼятницю, 26 вересня, у віці 59 років.

Про смерть повідомила його дружина, головред RT та путіністка Маргарита Сімоньян.

– Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця, — написала вона у Telegram.

Помер путініст Тигран Кеосаян – що відомо

За повідомленнями росмедіа, Кеосаян перебував у комі дев’ять місяців – із січня 2025 року, коли пережив клінічну смерть. Раніше Сімоньян публічно підтверджувала його стан.

Попередньою причиною смерті називають гостру серцеву недостатність. Пропагандистські ЗМІ також нагадують про попередні проблеми з серцем у Кеосаяна. Він помер, не приходячи до тями.

Тигран Кеосаян та його пропагандистська діяльність

Путініст був одним із найгучніших рупорів російської пропаганди. Він працював режисером, телеведучим і продюсером, але найбільшу славу отримав через обслуговування кремлівських наративів.

Разом із дружиною Маргаритою Сімоньян Кеосаян створював телевізійні проєкти й фільми, що просували ідею “величі Росії” та виправдовували анексію українських територій.

Його ім’я пов’язане з антиукраїнськими заявами та закликами до сусідніх країн визначатися, “з ким вони” – із Заходом чи Москвою. За таку діяльність Кеосаян опинився під санкціями України, ЄС та Канади.

Найбільш показовим проєктом став фільм Крымский мост. Сделано с любовью!, знятий за сценарієм Сімоньян.

