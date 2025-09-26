Акторка Олена Світлицька, яка на початку цього року повідомила про розлучення з чоловіком Миколою, зізналася, що її серце наразі зайняте.

Світлицька про нові стосунки

Олена зазначила, що вже оговталася після розлучення і перестала страждати. До того ж у житті акторки з’явився новий чоловік.

Світлицька не розповіла, як познайомилася з обранцем та чим він займається, однак наголосила, що у них багато спільних цінностей.

– Моє серце зайняте, тому на побачення з новими хлопцями не ходжу. Є чоловік, якого я кохаю. На жаль, поки нічого не можу розповідати. Всьому свій час. Разом не живемо. Він дуже талановитий, красивий і ми маємо дуже багато спільних цінностей. Все, що можу сказати, – поділилася Олена.

Доньок з новим чоловіком акторка поки не знайомила. Світлицька дуже обережно ставиться до цього етапу, адже не хоче травмувати дітей.

– Поки що оберігаю своїх дітей, тому що нещодавно був інший чоловік, їхній тато, в домі. Тому близького знайомства поки не відбулося. Дітки почуваються класно, вони щасливі. Навіть набагато краще, ніж тоді, коли у стосунках з чоловіком ми сварилися. Зараз все навпаки чудово, – розповіла акторка.

Також Світлицька поділилася, що її стосунки з ексчоловіком Миколою значно покращилися. Вони вже не сваряться при дітях і мирно розподіляють батьківські обов’язки.

– Мій колишній дуже адекватний. Він дуже добра людина. Завжди йде на поступки. І якщо мені потрібно на знімання, то я завжди можу зателефонувати й він візьме їх до себе. А якщо ні, то я беру няню, – додала зіркова мама.

Фото: Олена Світлицька

Джерело : Люкс ФМ

