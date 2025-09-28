Українські зірки показали, як разом із сім’ями ховалися в укриттях під час масованої російської атаки на Київ вночі 28 вересня.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна в Instagram Stories опублікувала фото з укриття. Вона разом із сином Олександром провела вісім годин у метро.

Зараз дивляться

– В мене, здається, за ніч передоз скролінгу всіх соцмереж: у Threads – всі погані, в тіктоці – всі веселі, в інстаграмі – всі успішні та красиві! Я – спати! Обіймаю кожну з вас, – написала Єфросиніна зранку.

Григорій та Христина Решетники

Телеведучий Григорій Решетник, його дружина Христина та троє їхніх синів, Іван, Дмитро та Олександр, під час російської атаки на Київ ховалася на паркінгу.

– Нехай їхнім дітям усе вернеться. Сил немає це переживати щоразу, – написала Христина Решетник.

Женя Кот

Хореограф Женя Кот разом із дружиною та їхньою однорічною донькою Лелею ховалися в укритті під час атаки РФ на Київ.

– Маленька з мамою ховаються в укритті. Я ходжу туди-сюди, всі не спимо вже довго. Леля чує вибухи і каже: Бум-бум. Пояснюємо, що це хмарки між собою бум-бум і потім буде кап-кап. На жаль, такі наші реалії, – зазначив хореограф в Instagram.

Лілія Ребрик

Телеведуча Лілія Ребрик на свої сторінці Instagram опублікувала відео ДСНС про наслідки російської атаки на Київську область.

– Остання неділя вересня. Київ. Болить. Як і за кожне місто України, – написала телеведуча.

Анна Саліванчук

Акторка Анна Саліванчук у своєму Instagram написала: Прийміть мої співчуття. Жахлива ніч. Загинули люди, багато постраждалих. 28.09.2025.

Вона опублікувала фото пошкодженого будинку у Києві.

Дмитро Монатік

Співак та танцівник Дмитро Монатік в Instagram також відреагував на масовану атаку на Київ.

– Поранених на Київщині вже понад 30. Щирі співчуття сім’ям і рідним загиблих та постраждалих. Чергова жахлива ніч, – написав він.

Антоніна Хижняк

Українська акторка Антоніна Хижняк опублікували відео в Instagram Stories, на якому розповіла, ніч була жахливої її маленький син часто прокидався.

Alyona Alyona

Реперка Alyona Alyona заявила, що ніч 28 вересня для українців була важкою. Співачка опублікувала відео з наслідками атаки Росії на Україну.

– Ніч в Україні перетворилася на справжнє пекло. Понад 12 годин ворог масовано атакував наші міста – майже 500 ударних дронів та десятки ракет, серед яких гіперзвукові Кинджали… Станом на зараз відомо щонайменше про чотирьох загиблих, серед них – 12-річна дитина, – написала Alyona Alyona.

Співачка наголосила, що світ має посилювати тиск на російського агресора, поки не буде покладено край цим злочинам.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.