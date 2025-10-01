Учасник гурту Курган & Agregat Аміл Насіров узяв шлюб зі своєю коханою Дашею.

Вочевидь підготовку до урочистої події наречений тримав у секреті, адже прихильники та друзі не лише зраділи, а й здивувалися весільним кадрам.

Аміл Насіров одружився – що відомо

Фотосесію у весільному вбрані пара влаштувала серед мальовничих українських гір. На світлинах Даша з’явилася у класичній білій сукні з елегантною фатою, доповнивши образ яскравим букетом із жовтогарячих жоржин.

Аміл обрав строгий чорний костюм і білу сорочку, що надало урочистості особливої витриманості. На знімках молодята тримаються за руки, усміхаються одне одному й позують на тлі заходу сонця, створюючи атмосферу кіношної романтики.

– А що тут писати? Тепер офішал, – коротко і з гумором підписав світлини музикант.

Новина одразу зібрала десятки коментарів від зіркових фоловерів, серед яких ведучий Андрій Бєдняков, гуморист Марк Куцевалов, співачка й модель Даша Астаф’єва, реперка Alyona Alyona та інші.

Весільна новина Аміла стала продовженням романтичних подій у сім’ї Насірових.

Раніше його брат і колега по гурту Раміл Насіров зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Юлії. Це сталося на морському узбережжі в Одесі.

Фото: Аміл Насіров

