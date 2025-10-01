Раптово не стало Богдана Богача – співзасновника Піккардійської терції
Співзасновник і багаторічний учасник вокальної формації Піккардійська терція Богдан Богач раптово помер у віці 50 років.
Про це повідомили його колеги на офіційній сторінці гурту у Facebook.
Помер Богдан Богач – що відомо
Богач був одним із чотирьох засновників колективу, що з’явився у Львові у 1992 році. Він мав неповторний бас, з яким Терція виступала понад три десятиліття в Україні та за кордоном.
Минулого року співак залишив сцену через стан здоров’я. За свою творчість став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка та отримав звання заслуженого артиста України.
– Бракуватиме тебе, дорогий наш друже. Світлая памʼять, – написали учасники акапельної формації.
Парастас за упокій душі Богдана Богача відбудеться у середу, 1 жовтня, о 18:00 у капличці на вул. Пекарській, 52 у Львові. Чин похорону розпочнеться у четвер, 2 жовтня, о 14:00. Поховають музиканта на Личаківському цвинтарі.
Піккардійська терція – понад 30 років історії
Гурт Піккардійська терція створений 24 вересня 1992 року у Львові студентами музичного училища — Володимиром Якимцем, Ярославом Нудиком, Андрієм Капралем та Богданом Богачем.
Сьогодні у репертуарі гурту близько 300 творів: це класичні композиції, обробки народних пісень та власні хіти на кшталт Пустельника, Саду ангельських пісень та Старенького трамвая.
Колектив виступав у Польщі, Німеччині, Іспанії, Канаді, США, Італії та Франції, виконував твори дванадцятьма мовами світу.
Особливу вагу у доробку гурту має композиція Гей, пливе кача…, що у 2014 році прозвучала під час церемонії прощання з Героями Небесної сотні. Відтоді вона часто звучить і під час проводів загиблих захисників України.
Фото: Піккардійська терція