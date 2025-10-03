У п’ятницю, 3 жовтня, відзначається День техніків, Всесвітній день татуювальника, Всесвітній день усмішки, грибників, Всесвітній день тверезості та Всесвітній день смузі.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять священномученика Діонісія Ареопагіта. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 3 жовтня 2025 року

3 жовтня православні віряни згадують Діонісія Ареопагіта, учня апостола Павла та першого єпископа міста Афіни.

Зараз дивляться

У 95 році Климент I відправив святого до Галлії, щоб той там проповідував християнство. Через рік Діонісій загинув внаслідок переслідувань римського імператора Доміціана.

Вважається, що святий написав кілька творів, які стали відомими в V столітті та неабияк вплинули на розвиток християнської філософії. У науці ці тексти відомі як Ареопагітики.

Який сьогодні, 3 жовтня 2025 року, день в Україні

3 жовтня відзначається День технаря або День техніків. У цю дату заведено вітати працівників IT-відділу, електриків, конструкторів, інженерів, автослюсарів тощо.

Хто святкує день ангела 3 жовтня 2025 року

День ангела сьогодні святкують чоловіки на ім’я Антон, Денис, Іван, Павло і Петро. Привітайте власників цих імен побажаннями щастя, миру і благополуччя.

Що не можна робити 3 жовтня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Народні прикмети радять одягатися за погодою та уникати переохолодження, адже є високий ризик захворіти. Якщо захворієте сьогодні – потім будете довго одужувати.

Невдалий день для будь-яких хірургічних втручань. Не рекомендується вирушати у довгі поїздки автомобілем – це може бути небезпечним. Згідно з місячним календарем, 3 жовтня краще уникати нових починань, ризикованих угод та емоційних суперечок.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна займатися різними домашніми справами. Сприятливий день для творчості, рукоділля, занять спортом. Астрологи рекомендують 3 жовтня присвятити завершенню розпочатих справ і відновленню сил.

Народні прикмети на 3 жовтня 2025 року

Темні хмари низько пливуть – можливий снігопад та сильний холод.

Горобці зграями перелітають з одного місця на інший – до негоди.

Галки зібралися в зграю та кричать – прийде ясна погода.

Мокра і туманна погода 3 жовтня віщує погожу осінь.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.