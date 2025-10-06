Блогерка, співачка і акторка Анастасія Марків чекає на народження первістка. Радісною новиною вона поділилася в Instagram, опублікувавши фото з позитивним тестом на вагітність.

Анастасія Марків вагітна первістком

Блогерка зізналася, що довго тримала новину про вагітність у таємниці, адже хотіла насолодитися цим періодом лише в колі сім’ї.

– Я походу дуже горе-блогер. Ніяких інтриг, очікувань і “прогрівання” аудиторії. Дорогі друзі, довго тримала в таємниці, бо хотіла побути в цьому стані і в сім’ї, – написала Анастасія.

У коментарях підписники вітають Марків і бажають їй легкої вагітності. Однак багатьох користувачів мережі збентежило те, що блогерка незаміжня.

Зараз дивляться

У новому випуску YouTube-шоу Слухаємо та не засуджуємо Анастасія зізналася, що заручена зі своїм коханим, а вагітність була запланованою. Пара живе разом, чоловік її забезпечує.

– Ми планували вагітність. Ми з самого початку багато розмовляли про це. Ми розуміли, що хочемо сім’ю. Це була, як я називаю, “гра в довгу”. Це не було так, що ми просто з’їхалися. Ми обговорювали те, що я буду народжувати дітей. Скількох – будемо дивитися по ситуації. Тому ми обоє були дуже раді, це дуже швидко насправді сталося. Ми не думали, що це вийде так швидко. Але, звичайно, ми дуже сильно зраділи. Взагалі перші тижні, то було максимально окрилене відчуття, поки токсикоз не почався, – розповіла Марків.

Фото: Анастасія Марків

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.