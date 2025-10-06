Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2025: у якому порядку виступатимуть фіналісти
Організатори Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025 оголосили результати жеребкування фіналістів.
Номери виступів учасників витягали з коробочок у формі діаманта – відповідно до цьогорічної концепції шоу.
Порядок виступів фіналістів Нацвідбору
Відкриє фінал конкурсу, який відбудеться у неділю, 12 жовтня о 18:00, девʼятирічна киянка Лікерія Чирва з треком Не така як всі.
Під номером два на сцену вийде десятирічна представниця Львівщини Ольга Нестерко з піснею Зозуля.
Третій номер під час жеребкування витягла десятирічна Софія Нерсесян з Києва, яка представить композицію Мотанка.
Дует 11-річної одеситки Злати Іванів та 12-річного киянина Владислава Васицького виступатиме четвертим із треком Зоряний час.
Пʼятий порядковий номер у 13-річного Всеволода Скріми, що представить композицію Young Heart.
Закривати фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025 випало 13-річній тернополянці Ангеліні Глогусь, яка виконає пісню Моє серце.
Нагадаємо, що цьогорічну сцену побудують у формі діаманта – символу таланту, чистоти та природного сяйва.
Центральна платформа разом із великим екраном утворюють форму дорогоцінного каменя, оточеного горизонтальними LED-панелями, що створюють ефект глибини та простору.
Ведучими фіналу стануть Тімур Мірошниченко, Маша Кондратенко та Анна Тульєва.