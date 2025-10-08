Голлівудський актор Джона Гілл, відомий за фільмами Суперперці та Вовк з Волл-стріт, вразив фанатів новою зовнішністю.

41-річну зірку сфотографували на знімальному майданчику його нового проєкту Cut Off – і на кадрах він має геть інший вигляд.

Джона Гілл змінився до невпізнаваності

Актор, який у цьому фільмі не лише грає головну роль, а й виступає сценаристом і режисером, з’явився в образі у стилі 1970-х.

На ньому був одягнений обтислий леопардовий гольф, заправлений у вузькі джинси з довгою чорною бахромою, чорний ремінь, що підкреслює тонку талію, та пишна світла перука. Додали образу характеру масивні окуляри у товстій оправі.

Під час перерв між дублями Гілл тримав у руках кілька напоїв і переглядав сценарій, готуючись до наступних сцен. На майданчику поруч із ним працювала його колега – акторка Крістен Віг, відома за фільмами Прибулець Павло та Марсіянин.

Вона також з’явилася у яскравому образі з мереживним бюстгальтером, фіолетовою блузкою та червоними легінсами, доповненими рожевою спідницею.

Як змінювалася вага Джони Гілла

Зовнішність Джони Гілла не раз ставала темою обговорення у ЗМІ. Актор схуд більш ніж на 18 кг ще у 2011 році, звернувшись до дієтолога та перейшовши на японський раціон.

Проте згодом, у 2014 році, він знову набрав вагу, що, за даними медіа, було наслідком переїдання.

Через два роки Гілл знову почав активно працювати над собою і продовжив втрачати вагу, демонструючи дедалі стрункіший вигляд.

У 2018 році в ефірі шоу Еллен Дедженерес актор зізнався, що довгі роки боровся з комплексами через зайву вагу. Тоді ж Джона Гілл зауважив, що лише починає розуміти, що таке самоприйняття.

