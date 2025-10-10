У застосунку Дія відкрили голосування за представника України на Дитячому Євробаченні 2025.

Українці можуть підтримати свого фаворита вже на першому етапі опитування, який триватиме з 10:00 10 жовтня до 10:00 12 жовтня.

Як проголосувати у Дії

Участь у голосуванні можуть узяти всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно відкрити застосунок Дія, обрати розділ Сервіси, у ньому натиснути на пункт Опитування та позначити одного з фіналістів Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025.

Нагадаємо, що до фіналу потрапили шестеро виконавців, в тому числі дует. Їх треки обрали серед безпрецедентної кількості заявок – 510. Це майже на дві сотні більше, ніж торік.

Лікерія Чирва – Не така як всі

Ольга Нестерко – Зозуля

Софія Нерсесян – Мотанка

Злата Іванів і Владислав Васицький – Зоряний час

Всеволод Скрима – Young heart

Ангеліна Глогусь – Моє серце

Другий етап голосування відбудеться під час прямого ефіру фіналу 12 жовтня о 18:00. Глядачі зможуть підтримати свого фаворита ще раз або змінити вибір.

Переможця визначать за сумарними балами журі (50%) та глядачів (50%). Вже відомо у якому порядку виступатимуть претенденти на участь у Дитячому Євробаченні 2025, фінал якого відбудеться 13 грудня в Тбілісі.

Цьогорічна сцена Нацвідбору матиме форму діаманта – символу таланту, чистоти та природного сяйва. Вестимуть фінал Тімур Мірошниченко, Маша Кондратенко та Анна Тульєва.

Джерело : Дія

