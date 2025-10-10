У Дії стартувало голосування за представника України на Дитячому Євробаченні 2025
У застосунку Дія відкрили голосування за представника України на Дитячому Євробаченні 2025.
Українці можуть підтримати свого фаворита вже на першому етапі опитування, який триватиме з 10:00 10 жовтня до 10:00 12 жовтня.
Як проголосувати у Дії
Участь у голосуванні можуть узяти всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно відкрити застосунок Дія, обрати розділ Сервіси, у ньому натиснути на пункт Опитування та позначити одного з фіналістів Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025.
Нагадаємо, що до фіналу потрапили шестеро виконавців, в тому числі дует. Їх треки обрали серед безпрецедентної кількості заявок – 510. Це майже на дві сотні більше, ніж торік.
- Лікерія Чирва – Не така як всі
- Ольга Нестерко – Зозуля
- Софія Нерсесян – Мотанка
- Злата Іванів і Владислав Васицький – Зоряний час
- Всеволод Скрима – Young heart
- Ангеліна Глогусь – Моє серце
Другий етап голосування відбудеться під час прямого ефіру фіналу 12 жовтня о 18:00. Глядачі зможуть підтримати свого фаворита ще раз або змінити вибір.
Переможця визначать за сумарними балами журі (50%) та глядачів (50%). Вже відомо у якому порядку виступатимуть претенденти на участь у Дитячому Євробаченні 2025, фінал якого відбудеться 13 грудня в Тбілісі.
Цьогорічна сцена Нацвідбору матиме форму діаманта – символу таланту, чистоти та природного сяйва. Вестимуть фінал Тімур Мірошниченко, Маша Кондратенко та Анна Тульєва.