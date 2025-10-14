Організатори пісенного конкурсу Євробачення перенесли голосування про допуск Ізраїлю до участі у конкурсі 2026 року.

Європейська мовна спілка повідомила, що через “нещодавні події на Близькому Сході” заплановане на листопад онлайн-засідання скасоване.

Чи зʼявиться Ізраїль на Євробаченні 2026

В оргкомітеті уточнили, що питання все ж таки розглянуть, але вже під час очної зимової генеральної асамблеї у грудні.

Зараз дивляться

– Беручи до уваги останні події, виконавча рада ЄМС дійшла висновку, що необхідно провести відкриту очну дискусію серед членів спілки щодо участі Ізраїлю в конкурсі Євробачення 2026, – йдеться у заяві.

Спершу спілка планувала у листопаді запросити до голосування 68 країн-учасниць, аби вони висловили свої позиції стосовно можливості виступу Ізраїлю на наступному конкурсі.

Нагадаємо, що питання про участь ізраїльського представника у конкурсі викликало спротив низки держав через війну у секторі Газа. Іспанія, Ірландія, Словенія, Ісландія та Нідерланди раніше заявили, що можуть бойкотувати шоу у разі допуску Ізраїлю.

Нідерландський мовник AvroTros у вересні уточнив, що навіть у випадку припинення вогню позицію не змінить.

– Якщо найближчим часом буде досягнуто перемир’я або конфлікт розвиватиметься інакше, це не вплине на нашу позицію щодо 2026 року. Ми переглянемо участь у наступних роках залежно від обставин, – зазначили в AvroTros.

Австрійський мовник ORF, який прийматиме конкурс у 2026 році, підтримав рішення ЄМС перенести голосування. Водночас Міністерство закордонних справ Австрії наголосило, що “Євробачення та мистецтво загалом не є ареною для санкцій”.

Джерело : BBC

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.