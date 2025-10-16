У Мюнхені від хвороби помер український ресторатор Ігор Сухомлин. Чоловік пішов з життя 14 жовтня у віці 53 років.

Ігор Сухомлин помер – що відомо

Про смерть ресторатора повідомила у Facebook його дружина Христина. Вона зазначила, що Ігор проходив лікування у мюнхенській клініці.

Він боровся за життя до останнього, але, на жаль, хвороба виявилася сильнішою.

– 14 жовтня пішов з життя мій чоловік Ігор Сухомлин – найдорожча для мене людина. Він боровся до останнього, але хвороба перемогла. Ігор пішов у спокої, без болю, в оточенні найближчих людей. Кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування. Поховання праху відбудеться у Барселоні. Люблю нескінченно, – написала Христина Сухомлин.

Ігор Сухомлин народився 19 квітня 1972 року у Чернігові. Здобув економічну освіту та ступінь MBA у Міжнародному інституті менеджменту.

Сухомлин був співвласником кав’ярні Чашка, піцерії Mimosa Brooklyn Pizza, вареничної Балувана Галя, хінкальні Буба, ресторану Велюров, кондитерської Шарлотка, суші-бару Fish and Pussycat.

Загалом ресторатор долучився до відкриття 18 закладів у Києві, Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові.

Фото: Ігор Сухомлин

