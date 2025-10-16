Родина американської акторки Даян Кітон, яка пішла з життя 11 жовтня у віці 79 років, розкрила причину її смерті.

Чому померла Даян Кітон

Рідні оскароносної акторки повідомили, що Даян Кітон померла від пневмонії. Вони подякували шанувальникам зірки за підтримку.

– Сім’я Кітон дуже вдячна за надзвичайні повідомлення любові та підтримки, які вони отримали протягом останніх кількох днів. Даян Кітон померла від пневмонії 11 жовтня, – йдеться у заяві.

Рідні Даян Кітон зазначили, що акторка дуже любила тварин і завжди підтримувала безпритульних.

– Тому будь-які пожертви до місцевого продовольчого банку або притулку для тварин стануть чудовою і дуже цінною даниною поваги до неї, – йдеться у заяві.

Як відомо, Даян Кітон померла 11 жовтня у Каліфорнії, США. Джерело повідомило People, що стан здоров’я акторки “погіршився дуже раптово, що було болісним для всіх, хто її любив”. Смерть зірки “була настільки несподіваною, додав інсайдер, “особливо для людини з такою силою і духом”.

– В останні місяці життя вона була оточена лише найближчими родичами, які вирішили зберегти все в таємниці. Навіть давні друзі не знали до кінця, що відбувається, — розповіло джерело.

Кітон стала відомою у 1970-х роках завдяки ролі Кей Адамс у трилогії Хрещений батько та співпраці з режисером Вуді Алленом. У 1978 році вона отримала Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі Енні Голл.

Акторка виховувала доньку Декстер і сина Дюка, яких усиновила в 1996 і 2001 роках. Кітон ніколи не була заміжня.

