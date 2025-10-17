Французька акторка та легенда світового кіно Бріжіт Бардо перебуває у лікарні міста Тулон. 91-річна зірка перенесла операцію, а її стан залишається тривожним.

Госпіталізація Бріжіт Бардо – що відомо

Як повідомило місцеве видання Var-Matin, Бардо проходить лікування у приватній клініці Святого Жана (Saint-Jean), куди її доправили через серйозну хворобу.

За даними журналістів, акторці зробили хірургічне втручання у межах лікування важкого захворювання.

Вона перебуває під наглядом лікарів уже три тижні, і хоча виписку очікують найближчим часом, стан артистки оцінюють як “тривожний”.

Хто така Бріжіт Бардо

Бріжіт Бардо – легенда французького кінематографа, символ епохи та одна з найвідоміших акторок XX століття. За 21 рік кар’єри вона знялася у 45 фільмах і виконала понад 70 пісень.

Після завершення акторської діяльності у 1973 році Бардо присвятила себе захисту тварин. Вона заснувала Фонд Бріжіт Бардо, що й сьогодні активно працює у Франції.

Нещодавно артистка презентувала книгу BBcédaire, написану між 2020 і 2025 роками, у якій розповідає про власні переконання, досвід і свободу бути собою.

