Бріжіт Бардо госпіталізована через серйозну хворобу: що зараз із кінозіркою
Французька акторка та легенда світового кіно Бріжіт Бардо перебуває у лікарні міста Тулон. 91-річна зірка перенесла операцію, а її стан залишається тривожним.
Госпіталізація Бріжіт Бардо – що відомо
Як повідомило місцеве видання Var-Matin, Бардо проходить лікування у приватній клініці Святого Жана (Saint-Jean), куди її доправили через серйозну хворобу.
За даними журналістів, акторці зробили хірургічне втручання у межах лікування важкого захворювання.
Вона перебуває під наглядом лікарів уже три тижні, і хоча виписку очікують найближчим часом, стан артистки оцінюють як “тривожний”.
Хто така Бріжіт Бардо
Бріжіт Бардо – легенда французького кінематографа, символ епохи та одна з найвідоміших акторок XX століття. За 21 рік кар’єри вона знялася у 45 фільмах і виконала понад 70 пісень.
Після завершення акторської діяльності у 1973 році Бардо присвятила себе захисту тварин. Вона заснувала Фонд Бріжіт Бардо, що й сьогодні активно працює у Франції.
Нещодавно артистка презентувала книгу BBcédaire, написану між 2020 і 2025 роками, у якій розповідає про власні переконання, досвід і свободу бути собою.