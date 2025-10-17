Осінь цього року приносить не лише прохолоду, а й нові телевізійні прем’єри. Один із найочікуваніших проєктів сезону — романтичне реаліті Холостяк, яке повертається на екрани з 14-м сезоном. Головним героєм став відомий актор Тарас Цимбалюк, і цього разу він шукає справжнє кохання поза ролями на екрані.

О котрій прем’єра Холостяка 14 сезон та де її дивитися, читайте в нашому матеріалі.

О котрій Холостяк 14 сезон

Прем’єра 14-го сезону реаліті Холостяк на телеканалі СТБ відбудеться 17 жовтня о 19:00.

Зараз дивляться

Творці шоу запевняють, що новий сезон подарує глядачам справжні емоції кохання “ніби в кіно”. Кожен епізод допоможе глибше пізнати головного героя — Тараса Цимбалюка, показавши різні риси його характеру.

Актор завжди привертав увагу публіки не лише талантом, а й насиченим особистим життям. Тепер же шанувальниці мають унікальну можливість позмагатися за його серце у прямому ефірі.

Холостяк 14 сезон: де дивитись

Традиційно переглянути новий випуск можна буде на телеканалі СТБ у прямому ефірі.

У разі якщо ви пропустите трансляцію, епізоди згодом з’являться на офіційному сайті stb.ua та на YouTube-каналі проєкту Холостяк / Холостячка. Також випуск буде доступним на Телепорталі.

Що відомо про особисте життя Тараса Цимбалюка

Головний герой 14-го сезону був двічі одружений і мав кілька серйозних стосунків. Першою дружиною Цимбалюка стала його одногрупниця Ангеліна, проте шлюб тривав лише півтора року. Актор зізнавався, що тоді він не був готовий до сімейного життя, і пара поспішила зі шлюбом.

У 2021 році Тарас одружився з візажисткою Тіною Антоненко. Проте після початку повномасштабного вторгнення РФ подружжя зрозуміло, що вони мають суттєві відмінності і не підходять одне одному. У червні 2022 року пара офіційно розлучилася.

Восени 2022 року Тарас Цимбалюк почав стосунки з рестораторкою та дизайнеркою Світланою Готочкіною. Хоча пара офіційно не оголошувала про розставання, наприкінці 2024 року вони перестали відзначати одне одного в Instagram. Згодом актор заінтригував підписників новинами про зміни у своєму житті, зазначивши, що тривалий час усе йшло до цього.

Актор пояснював, що участь у реаліті стала для нього повністю новим телевізійним досвідом і викликом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.