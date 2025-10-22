Телеведуча Ірина Хоменко повідомила, що під час масованої російської атаки на Київ уночі 22 жовтня у її будинок влучив ворожий дрон. Ірина разом з дітьми не постраждала, а двоє її сусудів, на жаль, загинули.

Ірина Хоменко про наслідки атаки РФ

У сториз в Instagram телеведуча зізналася, що поки не знає, у якому стані її квартира, адже їй ще не дозволяють туди заходити.

– На жаль, двоє моїх сусідів загинули – згоріли живцем. Це були люди літнього віку. Не знаю, що з моєю квартирою: ще не дозволяють заходити, тому що не знайшли всі частини цього дрона. Можу сказати одне, і думаю, що ви мене в цьому підтримаєте: Росія – країна-дно. Країна злочинців, вбивць, крадіїв і брехунів. Її взагалі не має бути на мапі світу, – емоційно висловилася Хоменко.

Телеведуча закликала всіх українців реагувати на сигнали повітряної тривоги, перебувати у безпечних місцях, мати вдома вогнегасник і тривожну валізку.

Раніше ми повідомляли, що один з уламків збитого Шахеда влучив у будинок Ольги Стефанишиної, народної депутатки України. Інцидент стався у столичному районі Русанівка.

У ніч на 22 жовтня Росія випустила по Україні 28 ракет і 405 дронів різних типів. Внаслідок атаки у Києві постраждало 30 людей, із них п’ятеро – це діти.

Фото: Ірина Хоменко

