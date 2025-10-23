Французька акторка Бріжіт Бардо особисто виступила із заявою, спростувавши інформацію про свою смерть, яка почала масово поширюватися у соцмережах після її повернення з лікарні.

Хто заявив про смерть Бардо

Блогер Aqababe (Анніс Зітуні) у соцмережах X та Instagram заявив, що 91-річна Бардо нібито померла на півдні Франції, та повідомив, що “для неї вже замовлено труну”. Він назвав це “кінцем епохи” й зазначив, що країна втратила ікону.

Ці повідомлення стали швидко ширитися у медіапросторі. Тож акторка оперативно виступила із заявою на платформі X.

– Я не знаю, хто цей ідіот, який поширив фейк про мою смерть, але я жива і не маю наміру нікуди зникати, – йдеться в дописі.

Після спростування з боку знаменитості, Aqababe видалив свій пост, але заявив, що сумнівається, що саме Бардо керує своїм акаунтом, і натякнув, що “офіційне підтвердження ще буде оприлюднене інформагентством AFP”.

Бардо перенесла операцію – що відомо

Бріжіт Бардо провела три тижні у приватній клініці в Тулоні, де перенесла операцію, пов’язану з хворобою, подробиці якої не розголошуються.

Зараз актриса вже повернулася до свого будинку в Сен-Тропе. Представник Бардо підтвердив, що вона “почувається добре та відпочиває”.

Це не перший випадок, коли з’являються повідомлення про погіршення стану зірки французького кіно. У липні 2023 року Бардо пережила труднощі з диханням через аномальну спеку у Франції. Медики надали їй допомогу вдома, а її чоловік Бернар д’Ормаль зазначив, що такі реакції характерні для її віку.

