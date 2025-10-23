Французька акторка Бріжіт Бардо особисто виступила із заявою, спростувавши інформацію про свою смерть, яка почала масово поширюватися у соцмережах після її повернення з лікарні.

Хто заявив про смерть Бардо

Блогер Aqababe (Анніс Зітуні) у соцмережах X та Instagram заявив, що 91-річна Бардо нібито померла на півдні Франції, та повідомив, що “для неї вже замовлено труну”. Він назвав це “кінцем епохи” й зазначив, що країна втратила ікону.

Ці повідомлення стали швидко ширитися у медіапросторі. Тож акторка оперативно виступила із заявою на платформі X.

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025

– Я не знаю, хто цей ідіот, який поширив фейк про мою смерть, але я жива і не маю наміру нікуди зникати, – йдеться в дописі.

Після спростування з боку знаменитості, Aqababe видалив свій пост, але заявив, що сумнівається, що саме Бардо керує своїм акаунтом, і натякнув, що “офіційне підтвердження ще буде оприлюднене інформагентством AFP”.

J’ai supprimé mon tweet exclusif concernant le décès de Brigitte Bardot. Ce n’est pas elle qui gère son Twitter, vous verrez bien au moment de l’officialisation du deces par l’AFP https://t.co/NebaFlJKDZ — AQABABE (@AQABABE_) October 22, 2025

Бардо перенесла операцію – що відомо

Бріжіт Бардо провела три тижні у приватній клініці в Тулоні, де перенесла операцію, пов’язану з хворобою, подробиці якої не розголошуються.

Зараз актриса вже повернулася до свого будинку в Сен-Тропе. Представник Бардо підтвердив, що вона “почувається добре та відпочиває”.

Це не перший випадок, коли з’являються повідомлення про погіршення стану зірки французького кіно. У липні 2023 року Бардо пережила труднощі з диханням через аномальну спеку у Франції. Медики надали їй допомогу вдома, а її чоловік Бернар д’Ормаль зазначив, що такі реакції характерні для її віку.

