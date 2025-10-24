Новий сезон романтичного реаліті Холостяк продовжує привертати увагу глядачів, обіцяючи багато емоцій, несподіванок та відвертих зізнань.

Головний герой, актор Тарас Цимбалюк, знайомиться з дівчатами, намагаючись розпізнати серед них ту, з ким зможе побудувати справжні стосунки та кохання.

Де дивитися Холостяк 14 сезон 2 випуск та чим здивує цей епізод, читайте в нашому матеріалі.

Як минув перший випуск Холостяка 14

Прем’єра сезону відбулася 17 жовтня і відзначилася яскравою вечіркою на даху, де глядачі стали свідками перших знайомств, щирих емоцій та натяків на симпатії.

Особливу увагу привернув “сеанс татуювання”, символічний жест, який миттєво став темою обговорення в соціальних мережах. Дебютний випуск задав тон усьому сезону, адже щирість, непередбачуваність та справжні емоції стали його головними характеристиками.

Холостяк 14 сезон 2 випуск: дата виходу

Другий випуск вийде 24 жовтня о 19:00 на каналі СТБ.

Де дивитися Холостяк 14 сезон 2 епізод

Якщо ви не встигаєте дивитися, коли Холостяк 14 сезон 2 випуск виходить у прямому ефірі, то після трансляції епізод можна буде переглянути на офіційному сайті stb.ua та на YouTube-каналі , де серії доступні у будь-який зручний час.

Попередні випуски також залишаються у відкритому доступі, тому глядачі можуть легко наздогнати пропущене та не втратити сюжетну лінію. Також випуск буде доступним на Телепорталі.



Холостяк 14 сезон 2 епізод: чого очікувати

Другий випуск обіцяє бути ще більш насиченим емоціями, адже попереду відверті розмови з Холостяком, тож кожне слово матиме значення.

Щоб показати себе справжніми, Тарас та дівчата створюватимуть кіноафіші власних життів — своєрідні фільми, які розкриватимуть їхні мрії, страхи, характер і життєвий досвід.

Хтось обирає мелодраматичний жанр, хтось — пригодницький, а дехто дивує нестандартними та сміливими образами.

За допомогою штучного інтелекту ці афіші перетворюються на візуальні портрети внутрішнього світу кожної дівчини. Які образи зможуть здивувати, надихнути або розчулити глядачів?

Крім творчих завдань, на героїнь чекають відверті питання від ведучого Григорія Решетника та неочікувані зізнання. А головне — перша Церемонія троянд сезону: кому Тарас вручить квіти, а хто залишить вечірку, не отримавши шанс на знайомство?

Другий випуск обіцяє безліч несподіванок:

з’ясується, яка з героїнь давно знайома Тарасу;

хто наважиться організувати побачення просто під час вечірки;

будуть роздані перші троянди сезону;

і не всі дівчата виявляться готовими їх прийняти.

Цей випуск поєднає творчість, емоції та напружені моменти, а глядачі зможуть побачити, як розкриваються справжні почуття та характер кожної героїні.

Фото: Тарас Цимбалюк/Instagram

