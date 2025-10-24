У п’ятницю, 24 жовтня, на телеканалі СТБ відбувся показ другого випуску романтичного реаліті Холостяк 14.

Головний герой, актор Тарас Цимбалюк, ближче познайомився дівчатами, сходив на перше побачення сезону, а також зробив свій вибір на церемонії троянд.

Як минув другий випуск Холостяка 14 із Тарасом Цимбалюком та хто покинув проєкт – читайте далі у матеріалі.

Як минув 2 випуск Холостяк 14 сезон від 24.10.2025

У другому випуску на першій вечірці з’явилися ще три дівчини — знайома Тараса Діана, запальна Анастасія та загадкова Валерія.

Остання запросила Цимбалюка на побачення. Валерія – професійна вершниця, яка з 12 років займається кінним спортом. Тож вони з Тарасом каталися верхи на конях.

На вечірці ведучий проєкту Григорій Решетник запропонував дівчатам створити так звані афіші свого життя. Вони придумали назву, слоган і візуальну частину, а штучний інтелект допоміг перетворити задум у яскраві постери, в яких проявилася індивідуальність кожної.

Це завдання допомогло дівчатам розповісти про себе, свої принципи та життєву історію трішки більше. Побачивши всі афіші, Тарас звернув увагу на постер із надписом Другий шанс, авторкою якого була Діана, що познайомилася з Холостяком ще три роки тому.

Цимбалюк запросив дівчину на спілкування тет-а-тет. Під час розмови Діана повідомила, що змушена завершити важливі робочі справи, тому на певний час поїде з проєкту.

Далі на спілкування у груповому форматі Тарас Цимбалюк запросив Надію, Юлію та Віточку.

Логістка Юлія щиро розповіла Холостяку, що виховує трирічного сина. Вона хвилювалася, як Тарас поставиться до цього, та його відповідь заспокоїла дівчину. Цимбалюк зізнався, що ставиться до жінок із дітьми з повагою і розумінням.

Також поговорити з Холостяком мали змогу дві Ірини, Ольга та Оксана. Згодом Тарас запросив на спілкування Наталію, яка працює інспекторкою відділу запобігання надзвичайним ситуаціям у Києві, адже побачив, що дівчина без настрою.

Наталія зізналася, що дуже болісно переживає трагічні події в нашій державі, особливо те, що під час однієї з ворожих атак загинули троє її колег — рятувальників ДСНС. Розповівши про це Тарасу, Наталія сказала, що хоче покинути проєкт.

Хто покинув Холостяк 14 у другому випуску

Випуск завершився моментом, на який чекала вся країна – першою церемонією троянд. Так, проєкт Холостяк покинули:

Наталія, 31 рік

Анастасія, 29 років

Катеринка, 28 років

Віточка, 26 років

Таня, 25 років

Анна, 27 років

Христина, 29 років

Дар’я, 27 років

Таня, 30 років

Ірина, 27 років

Після церемонії три дівчини — Софія, Яна та Анастасія — залишилися без троянд. Та коли здавалося, що їхня історія завершилася, Тарас зробив неочікуване зізнання:

– Настя, Яна, Софія, на жаль, сьогодні ви не отримаєте троянду. Мені не вистачило часу, щоб пізнати вас краще. Але пізніше ви дізнаєтеся подробиці — я запрошую вас на перше побачення.

Тож уже наступної п’ятниці о 19:00 на СТБ глядачі побачать перше групове побачення сезону, яке обіцяє бути дуже особливим.

