Вже сьогодні, 31 жовтня о 19:00, на телеканалі СТБ вийде третій випуск романтичного реаліті Холостяк 14 з актором Тарасом Цимбалюком.

Глядачі побачать перші побачення сезону та дізнаються більше як про дівчат, так і про головного героя проєкту. Чим здивує третій випуск Холостяка 14 – читайте далі у матеріалі.

Холостяк 14 сезон 3 випуск: чого очікувати

У третьому епізоді Тарас Цимбалюк відкриє дівчатам свій світ і покаже частину професії, яка не завжди проста для сприйняття.

Зараз дивляться

– Моє амплуа передбачає інтимні сцени, поцілунки, відвертість. І це часто тригерило мою другу половинку у стосунках. Тому я хочу, щоб дівчата побачили, чим я живу, і зрозуміли — чи можуть це прийняти, – поділився Холостяк.

На першому побаченні Тарас дізнається, хто з героїнь може прийняти не лише його як чоловіка, а й його професію — з усіма її викликами.

Цей тиждень у Холостяку пройде під темою правди та максимальної відвертості. Ведучий проєкту Григорій Решетник представить дівчатам нову традицію — Жіночий клуб, де щотижня на них чекатимуть особливі практики й завдання для самоусвідомлення.

Назва першого Жіночого клубу – Я залишаю. Перед дівчатами лежатимуть аркуші, на яких вони напишуть лише одне речення — що саме хочуть відпустити з минулого: страх, образу, попереднє кохання чи установку, що заважає рухатися далі. Так почнеться їхній шлях до нового — і, можливо, справжнього — кохання.

– Щоб нова історія почалася, потрібно звільнити для неї місце, — наголосив ведучий.

У третьому випуску Холостяка 14 відбудеться й перше індивідуальне побачення. Тарас переконаний: справжній потяг народжується не з зовнішності — а з хімії, інстинктів, ароматів. Саме тому це побачення герої проведуть із зав’язаними очима, щоб краще відчути одне одного.

А ще цього тижня дівчата отримають завдання створити відверте фото без фільтрів і ретуші. Вони самі визначать, що для них означає відвертість — тіло, емоції чи справжність. Хтось позуватиме без макіяжу, хтось — оголено, довірившись моменту, а хтось покаже справжні емоції.

Де і коли дивитися 3 випуск Холостяка 14

Третій випуск Холостяка 14 вийде у п’ятницю, 31 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Після трансляції епізод можна буде переглянути на офіційному сайті stb.ua та на YouTube-каналі. Також випуски Холостяка 14 доступні на Телепорталі.

Нагадаємо, що минулого тижня проєкт покинуло відразу 10 дівчат. Як минув другий випуск Холостяка 14 – читайте у нашому матеріалі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.