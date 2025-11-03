У понеділок, 3 листопада, в Україні відзначається День інженерних військ. Також на цю дату припадають Всесвітній день медузи, Всесвітній день косплея, День кліше та Міжнародний день біосферних заповідників.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала. Більше про свята, іменини, заборони і прикмети дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 3 листопада 2025 року

Згідно з правосланим календарем, 3 листопада згадують єпископа Акепсима, пресвітера Йосифа і диякона Аїфала. Святі мученики жили в IV столітті в Персії.

Вони постраждали за свою віру під час правління царя Шапура, який був відомий переслідуваннями християн. Три роки святих морили голодом і спрагою, але вони твердо відмовлялися поклонятися язичницьким богам. Зрештою мучеників стратили.

Який сьогодні, 3 листопада 2025 року, день в Україні

Щороку 3 листопада в Україні відзначається День інженерних військ. Свято було встановлене у 1999 році, враховуючи заслуги інженерних військ у зміцненні обороноздатності держави.

Цього дня вшановують військових інженерів, які створюють переправи, займаються будівництвом укріплень, розмінуванням, розвідкою позицій та виконують інші важливі завдання на фронті й у тилу.

Хто святкує день ангела 3 листопада 2025 року

Іменини цього відзначають власники таких імен: Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, Ганна, Євдокія та Світлана.

Що не можна робити 3 листопада 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявлятися жорстокість чи байдужість.

Народні прикмети не радять скаржитися на життя і долю, відмовляти в допомозі та вирушати в далеку дорогу. Несприятливий день для нових починань і знайомств.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати, прибирати, прати, займатися рукоділлям, творчістю та іншими справами.

Згідно з місячним календарем, 3 листопада вважається сприятливим для навчання, омолодження організму та занять спортом. Найкращий час для того, щоб вносити корективи в свою роботу і бізнес.

Народні прикмети на 3 листопада 2025 року

Уночі випав сніг і не розтанув до ранку – до ранньої весни.

Листя з дерев ще не опало – до сильних холодів узимку.

Сонце яскраве і небо безхмарне – чекайте на потепління.

Червоний захід сонця – до морозу.

Все небо в зірках – найближчими днями буде гарна погода.

