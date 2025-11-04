Організатори Дитячого Євробачення 2025 оголосили порядок виступів країн-учасниць у фіналі конкурсу, що відбудеться 13 грудня у Тбілісі, Грузія.

Представниця України на Дитячому Євробаченні 2025, 10-річна Софія Нерсесян, вийде на сцену під номером 6.

Дитяче Євробачення 2025: порядок виступів учасників

  1. Мальта
  2. Азербайджан
  3. Хорватія
  4. Сан-Марино
  5. Вірменія
  6. Україна
  7. Ірландія
  8. Нідерланди
  9. Польща
  10. Північна Македонія
  11. Чорногорія
  12. Італія
  13. Португалія
  14. Іспанія
  15. Грузія
  16. Кіпр
  17. Франція
  18. Албанія

Софія Нерсесян представить Україну на Дитячому Євробаченні 2025 з піснею Motanka. Конкурсна композиція розповідає про один із найсильніших українських оберегів, який матері дарують своїм дітям при народженні.

Пісня Софії – це своєрідний маніфест допомоги та захисту, звернення всіх дітей України до світу з проханням оберігати їхнє життя. Авторкою музики і слів стала Світлана Тарабарова, а над аранжуванням працював Олександр Сосін.

Софія Нерсесян народилася у Києві, дівчина є волонтеркою та бере активну участь у благодійних концертах.

Нещодавно в Україні завершився прийом заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення 2026. Свої пісні подали 392 артисти.

