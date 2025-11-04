Дитяче Євробачення 2025: стало відомо, під яким номером виступить Україна
- Організатори Дитячого Євробачення 2025 оголосили порядок виступів країн-учасниць.
- Конкурс відбудеться 13 грудня у Тбілісі, Грузія.
- Україну представить 10-річна Софія Нерсесян із піснею Motanka.
Організатори Дитячого Євробачення 2025 оголосили порядок виступів країн-учасниць у фіналі конкурсу, що відбудеться 13 грудня у Тбілісі, Грузія.
Представниця України на Дитячому Євробаченні 2025, 10-річна Софія Нерсесян, вийде на сцену під номером 6.
Дитяче Євробачення 2025: порядок виступів учасників
- Мальта
- Азербайджан
- Хорватія
- Сан-Марино
- Вірменія
- Україна
- Ірландія
- Нідерланди
- Польща
- Північна Македонія
- Чорногорія
- Італія
- Португалія
- Іспанія
- Грузія
- Кіпр
- Франція
- Албанія
Софія Нерсесян представить Україну на Дитячому Євробаченні 2025 з піснею Motanka. Конкурсна композиція розповідає про один із найсильніших українських оберегів, який матері дарують своїм дітям при народженні.
Пісня Софії – це своєрідний маніфест допомоги та захисту, звернення всіх дітей України до світу з проханням оберігати їхнє життя. Авторкою музики і слів стала Світлана Тарабарова, а над аранжуванням працював Олександр Сосін.
Софія Нерсесян народилася у Києві, дівчина є волонтеркою та бере активну участь у благодійних концертах.
Нещодавно в Україні завершився прийом заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення 2026. Свої пісні подали 392 артисти.