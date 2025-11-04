Організатори Дитячого Євробачення 2025 оголосили порядок виступів країн-учасниць у фіналі конкурсу, що відбудеться 13 грудня у Тбілісі, Грузія.

Представниця України на Дитячому Євробаченні 2025, 10-річна Софія Нерсесян, вийде на сцену під номером 6.

Дитяче Євробачення 2025: порядок виступів учасників

Мальта Азербайджан Хорватія Сан-Марино Вірменія Україна Ірландія Нідерланди Польща Північна Македонія Чорногорія Італія Португалія Іспанія Грузія Кіпр Франція Албанія

Софія Нерсесян представить Україну на Дитячому Євробаченні 2025 з піснею Motanka. Конкурсна композиція розповідає про один із найсильніших українських оберегів, який матері дарують своїм дітям при народженні.

Пісня Софії – це своєрідний маніфест допомоги та захисту, звернення всіх дітей України до світу з проханням оберігати їхнє життя. Авторкою музики і слів стала Світлана Тарабарова, а над аранжуванням працював Олександр Сосін.

Софія Нерсесян народилася у Києві, дівчина є волонтеркою та бере активну участь у благодійних концертах.

Нещодавно в Україні завершився прийом заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення 2026. Свої пісні подали 392 артисти.

