Факт того найпопулярнішою у воєнний час знову стала пісня з російського каталогу, викликав гостру реакцію серед українських музикантів, зокрема у співачки Jerry Heil.

Згідно з актуальними даними Apple Music, у першій десятці українського чарту опинилися одразу два російські треки.

Якщо один очолив список, то інший поки займає десяту сходинку рейтингу. Йдеться про пісню Силуэт, що стала саундтреком до фільму Алиса в Стране чудес – російській адаптації знаменитого твору Льюїса Керрола.

Російські виконавці Icegergert і Zivert, чия спільна пісня очолила український чарт, дотримуються тактики мовчання щодо повномасштабного вторгнення.

Ще пʼять років тому, коли уже був анексований Крим та точилася війна на Донбасі, Zivert казала, що “не має громадянської позиції” і “просто хоче миру”.

Українська співачка Jerry Heil, чий трек Додай гучності (12 points) посідає третю позицію, емоційно відреагувала на ситуацію у своєму Telegram-каналі.

– Просто сюр. Пишеш соціально важливий трек, який допомагає розміновувати Україну. Українські топи… Друзі, щиро сподіваюся, ви не причетні до цих прослуховувань, бо сьогодні російський артист на першому місці в українських чартах – це неповага до себе самих. Чесно, боляче і сумно, – прокоментувала представниця України на Євробаченні 2024.

Українські слухачі не вперше виводять росіян в топи. Наприклад, у квітні рейтинг 100 найпопулярніших треків Apple Music очолив російський гурт Ay Yola з піснею Homay.

