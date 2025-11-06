Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба освідчився своїй коханій, піарниці та видавчині Світлані Павелецькій.

Про це він розповів у рубриці 55 за 5 в межах програми Ранок у великому місті на ICTV2.

Дмитро Кулеба заручився з коханою

Під час інтерв’ю ведуча Аліна Шаманська запитала ексочільника МЗС, чи досі він не бачить сенсу в офіційному шлюбі.

Кулеба зізнався, що поступово змінює свою думку про одруження. Також ексміністр усвідомлює, що його кохана хотіла б отримати пропозицію.

– Чим довше ми живемо разом, тим більше я змінюю свою думку про шлюб. Ми навіть про це говорили. Світлано, я знаю твої бажання, – сказав ексміністр.

Згодом Дмитро Кулеба записав відео, в якому повідомив, що освідчився коханій. Світлана відповіла йому: Так.

– Я давав інтерв’ю і попросив вас не руйнувати один сюрприз. Так от, поки ви там монтуєте, цей сюрприз відбувся. Я зробив Світлані пропозицію, – сказав Кулеба, а його обраниця показала обручку.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Кулеба був одружений з депутаткою Київради Євгенією Кулебою. У них є двоє спільних дітей: син Єгор і донька Любов. Світлана Павелецька виховує сина Сашка від попередніх стосунків.

Фото: Світлана Павелецька

