Цієї п’ятниці, 7 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде четвертий випуск реаліті Холостяк 14 із Тарасом Цимбалюком.

Новий епізод натхнений книгою Антуана де Сент-Екзюпері Маленький принц, що є знаковою для головного героя проєкту.

У новому випуску на глядачів чекають роздуми про вибір, щирість і здатність бачити сенс у простих речах.

Холостяк 14 сезон 4 випуск – що покажуть

Ранок у будинку дівчат розпочнеться з несподіваного візиту ведучого Григорія Решетника. Він повідомить, що цього тижня героїні пройдуть випробування, пов’язані з головними ідеями Маленького принца – відповідальністю, самопізнанням і любов’ю.

Для Тараса Цимбалюка ця історія має особливе значення. На його тілі у вигляді тату закарбована цитата з книги – Всі дороги ведуть до людей.

На глядачів чекає зіркове побачення просто неба, під час якого Тарас спробує зрозуміти, чи є поруч саме та, з ким хочеться дивитись на зорі. Під час “зіркової гри” він і обрана героїня відповідатимуть на особисті запитання – чесно, без прикрас.

Інше побачення матиме соціально важливий підтекст. Цимбалюк запросить трьох дівчат на екочелендж, аби “очистити простір” і довести, що зміни починаються з дій.

– Є цитата: “Прибрався сам уранці – ретельно прибери й свою планету”. Тому ми сьогодні прибиратимемо найкрасивіше у світі місто, – пояснить Холостяк.

Цього тижня глядачам покажуть і перше побачення на вибування у форматі 2+1. Перед зустріччю ведучий передасть дівчатам запрошення зі словами: Кожна людина повинна прагнути до своєї планети.

Повернеться з цього побачення лише одна героїня. А під час Жіночого клубу дівчата створять образи з уживаних речей у межах апсайклінг-челенджу – спробують знайти красу у недосконалому та не втратити жіночність у випробуваннях.

Де дивитися 4 випуск Холостяка 14

Новий епізод вийде у п’ятницю, 7 листопада, о 19:00 на СТБ. Після ефіру випуск можна буде переглянути на офіційному сайті stb.ua, а також на YouTube-каналі проєкту та платформі Телепортал.

Нагадаємо, що у 3 випуску Холостяка 14 проєкт покинули Ніколєтта Бірюкова, Вікторія Крилас та Софія Шамія.

