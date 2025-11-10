Члени королівської родини у Поминальну неділю (Remembrance Sunday), 9 листопада, взяли участь у національній службі в пам’ять про загиблих солдатів.

76-річний король Великої Британії Чарльз III, королева Камілла, принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали церемонію, яка пройшла біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні.

Королівська сім’я взяла участь в церемонії до Дня пам’яті

Монарх очолив урочисту процесію, в якій відразу за ним йшли принц Вільям і Едвард, герцог Единбурзький. Потім об 11:00 за місцевим часом пролунав дзвін Біг Бена, що ознаменував початок двох хвилин мовчання.

Зараз дивляться

Це перше публічне возз’єднання королівської сім’ї після того, як Чарльз III офіційно позбавив свого молодшого брата, колишнього принца Ендрю, королівських титулів і наказав йому покинути свій будинок у Віндзорі. Цей крок став наслідком повторного розслідування зв’язків Ендрю з покійним засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Чарльз III, одягнений у фельдмаршальську форму і парадний сюртук, поклав вінок до Кенотафа. Вільям і Едвард також залишили вінки біля військового меморіалу.

Королева Камілла і Кейт Міддлтон спостерігали за церемонією з центрального балкона міністерства закордонних справ над Кенотафом.

На церемоні також були присутні Кір Стармер, Борис Джонсон, Девід Кемерон, Тереза Мей, Тоні Блер, Ріші Сунак та інші.

Як відомо, у вівторок, 11 листопада, король Чарльз влаштує прийом у Віндзорському замку для ветеранів, які служили в Тихоокеанському регіоні під час Другої світової війни, та їхніх сімей.

Джерело : People

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.