Холостяк 14 сезон 5 випуск: чого очікувати від тижня в Карпатах
- П'ятий випуск Холостяка 14 вийде 14 листопада о 19:00 на СТБ.
- Тарас Цимбалюк запросив дівчат у наметове містечко до Карпат.
- Героїням доведеться вийти із зони комфорту, аби адаптуватися до нових умов.
Цієї п’ятниці, 14 листопада, на телеканалі СТБ вийде п’ятий випуск романтичного реаліті Холостяк 14 із Тарасом Цимбалюком.
У новому епізоді головний герой разом із дівчатами вирушить у Карпати. Але цього разу на них чекає не люксовий готель, а намети серед лісу, багаття і гірське повітря.
Холостяк 14 сезон 5 випуск – що покажуть
За словами Тараса Цимбалюка, Карпати – це одне із місць його сили. Тому він запросив дівчат у наметове містечко, яке сам для них зробив.
– Красиве місце, вогнище – таку романтику я хотів. Сподіваюсь, що це трішки розкриє дівчат. Хочу побачити, які вони, коли трохи виходять із зони комфорту. В житті всяке буває і іноді доводиться підлаштовуватись під різні життєві складнощі, – зазначив Холостяк.
Але випробування для дівчат почнуться ще до табору. Щойно вони приїдуть до Карпат, їх зустріне ведучий Григорій Решетник із рюкзаками і завданням взяти з собою лише те, що вміститься всередину.
А дорогою на героїнь чекає моральна дилема: взяти частину спорядження та їжу для всіх, чи залишити вибір іншим? Бо справжній характер часто проявляється не в словах, а в тому, які рішення ти ухвалюєш.
На перше побачення в Карпатах відправляться одразу три дівчини. Тарас приготував для них сходження на гору Синяк, яке покаже, хто як поводиться, коли важко і коли хочеться здатися.
Друге побачення Холостяк проведе з двома дівчатами — а це означає, що одна з них може не повернутися до табору.
Герої здійснять сплав гірською річкою: холодна вода, каміння, швидка течія — і необхідність довіряти партнеру. У цьому випробуванні важливо не лише втримати рівновагу, а й відчути, з ким тобі справді по дорозі, навіть коли течія стає надто сильною.
А завершить цей тиждень жіночий клуб — майстер-клас із плетіння вінків, які стануть частиною особливої церемонії троянд, натхненої святом Івана Купала.
Де дивитися 5 випуск Холостяка 14
Новий епізод вийде у п’ятницю, 14 листопада, о 19:00 на СТБ. Після ефіру випуск можна буде переглянути на офіційному сайті stb.ua, а також на YouTube-каналі проєкту та платформі Телепортал.
Нагадаємо, що у 4 випуску Холостяка 14 проєкт покинули Юлія Артюх та Надія Авраменко.