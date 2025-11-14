Цієї п’ятниці, 14 листопада, на телеканалі СТБ вийде п’ятий випуск романтичного реаліті Холостяк 14 із Тарасом Цимбалюком.

У новому епізоді головний герой разом із дівчатами вирушить у Карпати. Але цього разу на них чекає не люксовий готель, а намети серед лісу, багаття і гірське повітря.

Холостяк 14 сезон 5 випуск – що покажуть

За словами Тараса Цимбалюка, Карпати – це одне із місць його сили. Тому він запросив дівчат у наметове містечко, яке сам для них зробив.

– Красиве місце, вогнище – таку романтику я хотів. Сподіваюсь, що це трішки розкриє дівчат. Хочу побачити, які вони, коли трохи виходять із зони комфорту. В житті всяке буває і іноді доводиться підлаштовуватись під різні життєві складнощі, – зазначив Холостяк.

Але випробування для дівчат почнуться ще до табору. Щойно вони приїдуть до Карпат, їх зустріне ведучий Григорій Решетник із рюкзаками і завданням взяти з собою лише те, що вміститься всередину.

А дорогою на героїнь чекає моральна дилема: взяти частину спорядження та їжу для всіх, чи залишити вибір іншим? Бо справжній характер часто проявляється не в словах, а в тому, які рішення ти ухвалюєш.

На перше побачення в Карпатах відправляться одразу три дівчини. Тарас приготував для них сходження на гору Синяк, яке покаже, хто як поводиться, коли важко і коли хочеться здатися.

Друге побачення Холостяк проведе з двома дівчатами — а це означає, що одна з них може не повернутися до табору.

Герої здійснять сплав гірською річкою: холодна вода, каміння, швидка течія — і необхідність довіряти партнеру. У цьому випробуванні важливо не лише втримати рівновагу, а й відчути, з ким тобі справді по дорозі, навіть коли течія стає надто сильною.

А завершить цей тиждень жіночий клуб — майстер-клас із плетіння вінків, які стануть частиною особливої церемонії троянд, натхненої святом Івана Купала.

Де дивитися 5 випуск Холостяка 14

Новий епізод вийде у п’ятницю, 14 листопада, о 19:00 на СТБ. Після ефіру випуск можна буде переглянути на офіційному сайті stb.ua, а також на YouTube-каналі проєкту та платформі Телепортал.

Нагадаємо, що у 4 випуску Холостяка 14 проєкт покинули Юлія Артюх та Надія Авраменко.

