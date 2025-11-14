У п’ятницю, 14 листопада, на телеканалі СТБ вийшов п’ятий випуск романтичного реаліті Холостяк 14 із Тарасом Цимбалюком.

Цей тиждень став найекстремальнішим за сезон – героїні провели його у Карпатах, де замість звичних умов на них чекали намети, похідний побут і непередбачувана погода.

У новому епізоді Тарас спілкувався з дівчатами просто неба, провів індивідуальну ранкову зустріч з Олею, поговорив із Юлією та Дашею перед церемонією троянд, яка завершилася справжньою карпатською зливою.

Хто не отримав троянду та покинув проєкт – читайте далі.

Як минув 5 випуск Холостяка 14

Невдовзі після приїзду до Карпат, які Тарас називає одним зі своїх місць сили, він запросив Діану на відверту розмову.

Під час тет-а-тету просто нічного неба дівчина зізналася, що досі має почуття до колишнього хлопця. Холостяк припустив, що вона могла бачитися з ексом уже під час участі у проєкті.

– 90% що вона літала до нього. Вона мене так просила, щоб я її відпустив, давала зрозуміти, що для неї це важливо, – пригадав Тарас.

Після цієї розмови Цимбалюк вирішив попрощатися з Діаною Зотовою, щоб вона могла розібратися у власних емоціях.

– Я хочу якихось реально глибоких почуттів у своєму житті. І найголовніше, що я до цього готовий, – сказав Холостяк дівчині, перш ніж провести її.

Наступного ранку головний герой запросив на потрійне побачення Яну, Оксану та Валерію. Вони підкорили гору Синяк, де змогли у прямому сенсі викричати усі свої емоції.

Також дівчата та Холостяк влаштували пікнік, під час якого Тарас і Валерія усамітнилися, щоби поговорити. Тоді героїня повідала свою непросту історію про втрату вагітності – це стало одним із найемоційніших моментів епізоду.

Також у дівчат була можливість сходити на індивідуальне побачення з Холостяком, але лише у переможниці вікторини про Тараса Цимбалюка. Як виявилося, найбільше про нього знала Ольга.

Саме вона згадала, у скількох країнах був Цимбалюк, хто його талісман, та на честь кого його назвали. У нагороду вона отримала ранок із головним героєм, який Тарас назвав “найніжнішою” зустріччю на тижні.

У день церемонії Тарас запросив на розмову Юлю. Їхнє спілкування стало продовженням подій після складного рафтингу, на якому вона була втрьох із Холостяком та Дашею.

Вони вперше змогли спокійно обговорити побачення та перейти до особистих тем: Юлія розповіла про розлучення, стосунки з колишнім чоловіком і про те, як відновлювала зв’язок із батьком після початку повномасштабної війни.

Потім він покликав Дашу, яка перепросила за різкий тон під час рафтингу і вперше відкрилася по-справжньому: розповіла про страх не встигнути створити сім’ю, про цінність роду і бажання передати дітям “щось важливе”.

У цей момент погода різко змінилася – почалася потужна злива з блискавками та шквальним вітром. Парасолі ледве трималися в руках, але церемонія троянд не була скасована. Дівчата прийшли на неї у легких білих сукнях та власноруч сплетених вінках.

Хто покинув проєкт у п’ятому випуску Холостяка 14

Через негоду Холостяк одразу перейшов до рішення, навіть троянди довелося роздавати в автобусі.

Цимбалюк підкреслив, що давно придивляється до однієї з учасниць і розуміє: попри симпатію, він не відчуває між ними романтики. За його словами, розмови залишалися дружніми, а дотики – формальними. Він не бачив кроків до зближення і взаємного потягу.

У результаті проєкт покинула Яна Андрієнко. Тарас провів її до машини, подякував за участь і пояснив, що не хоче тримати людину поруч, якщо не відчуває розвитку почуттів.

Отже, у наступних епізодах ми вже не побачимо Діану та Яну. Нагадаємо, що у минулому випуску Холостяка, романтичне реаліті залишили Юлія Артюх і Надія Авраменко. В наступному випуску підготуйтеся побачити оскаженілого Тараса та перший поцілунок на проєкті.

