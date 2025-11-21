Акторка Любава Грєшнова прокоментувала припущення про проблеми у стосунках із чоловіком, актором Михайлом Пшеничним.

У розмові артистка наголосила, що вони досі разом, попри періодичні труднощі, про які сама раніше згадувала.

Любава Грєшнова про стосунки

Ще торік акторка згадувала про кризові моменти у шлюбі, що триває вже 16 років. За її словами, такі періоди неминучі в будь-яких довгих стосунках.

Зараз дивляться

– Я не вірю в те, що родина може бути довго разом без якихось таких моментів. Неможливе зефірне кохання інстаграмне, я в нього не вірю, – заявила зірка.

При цьому Грєшнова завірила шанувальників, що вона та Пшеничний разом, попри те, що вона нечасто виставляє спільні фото.

– Я не публікувала (світлини, – Ред.) майже ніколи. Взагалі фото – не тільки з ним, а сімейні. Сина не показувала до майже восьми років, – пояснила акторка.

Днями зірка Голлівуду Кетрін Зета-Джонс також розвіяла усі чутки та припущення навколо свого шлюбу з Майклом Дугласом. Вона привітала коханого зі срібною річницею весілля попри гучні заголовки у медіа, що “розлучили” їх ще навесні.

Фото: Любава Грєшнова

Джерело : Ранок у великому місті

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.