У п’ятницю, 21 листопада, о 19:00 на СТБ вийде шостий випуск романтичного реаліті Холостяк 14 з Тарасом Цимбалюком.

Після екстремального тижня у Карпатах дівчата повертаються до звичних умов та ритму життя, проте, зустрінуться з новими випробуваннями. Вони відкриють те, що зазвичай приховано.

Холостяк 14 сезон 6 випуск – що покажуть

У шостому випуску Тарас запросить одну з дівчат на творче побачення для спільної роботи. По тому, як героїня поводитиметься в процесі, Холостяк зрозуміє, наскільки просто з нею взаємодіяти.

Іншу дівчину Цимбалюк покличе у мандрівку з несподіваними завданнями. Тут важливо буде не романтичне тло, а вміння діяти разом, коли ситуація змінюється на ходу.

Групове побачення цього тижня – ендуро-заїзд на мотоциклах. Після короткого навчання дві героїні вирушать на маршрут із підйомами та перешкодами. Усе стане видно одразу: хто сміливіший, хто обережніший і кому складно зібратися.

Паралельно інші дівчата візьмуть участь у Жіночому клубі. Тема зустрічі – особисті переживання, про які зазвичай мовчать. Для когось це буде першим кроком до відвертості, а для когось – непростим випробуванням.

Наприкінці тижня Тарас Цимбалюк проведе ще одне індивідуальне побачення із розмовами про минулий досвід і готовність рухатися далі у стосунках.

Де дивитися 6 випуск Холостяка 14

Новий епізод вийде у п’ятницю, 21 листопада, о 19:00 на СТБ. Після ефіру випуск можна буде переглянути на офіційному сайті stb.ua, а також на YouTube-каналі проєкту та платформі Телепортал.

Нагадаємо, у пʼятому випуску проєкт залишили Діана Зотова, яка зізналася у почуттях до колишнього, та Яна Андрієнко, з якою Цимбалюк не відчув розвитку романтики.

Після випробувань нового тижня Холостяк знову ухвалить непросте рішення.

