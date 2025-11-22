У п’ятницю, 21 листопада, на телеканалі СТБ вийшов шостий випуск романтичного реаліті Холостяк 14 із Тарасом Цимбалюком.

Цей тиждень був особливо романтичним, адже відбулися перші поцілунки на проєкті. Не обійшлося й без екстремальних побачень і несподіваного повороту на церемонії троянд.

Як минув шостий випуск Холостяка 14 із Тарасом Цимбалюком та хто покинув проєкт – читайте далі у матеріалі.

Як минув 6 випуск Холостяка 14

Першою на індивідуальне побачення Тарас запросив Надін, зазначивши, що “не хоче загубити її знову”. Річ в тім, що минулого тижня дівчина передчасно покинула церемонію троянд через погане самопочуття.

Побачення Холостяка з Надін було творчим – вони разом ліпили скульптуру пісочного годинника із глини. А вечір продовжили за щирою розмовою, яка дозволила їм дізнатися одне одного краще.

У такій невимушеній атмосфері відбувся перший поцілунок на проєкті. Цимбалюк зазначив, що у них з Надін є взаємна симпатія і йому цікаво проводити з нею час.

Наступною на побачення з Холостяком пішла Іра, в якої був день народження. З нагоди свята головний герой підготував для дівчини кілька сюрпризів.

Однак гострих відчуттів побаченню додав роуп-джампінг. Тарас та Іра по черзі стрибали над водоспадом Пробій у Яремче, що, за словами дівчини, зблизило їх. Святковий день завершився вечерею у ресторані та поцілунком в губи.

Наступне побачення було не менш екстремальним – Холостяк разом з Ірою та Оксаною спробували ендуро-заїзд на мотоциклах. Для дівчат це був новий досвід, тож без падінь не обійшлося.

Наприкінці вечора Тарас мав змогу індивідуально поспілкуватися з кожною героїнею.

У шостому випуску Цимбалюк також запросив на індивідуальне побачення Настю. Він запропонував дівчині пройти квест та зробити спільне фото біля водоспаду. Під час зустрічі вони підняли теми минулих досвідів, нових стосунків та сімейних зв’язків.

Хто покинув проєкт у шостому випуску Холостяка 14

Церемонія троянд цього тижня не обійшлася без “сюрпризів”. У відеозверненні до Холостяка Юлія заявила, що не бачить сенсу перебувати на проєкті, адже вона сумує за своїм сином і їй важко бути без якісної комунікації з ним.

Тараса зачепили слова дівчини, тож він вирішив серйозно з нею поговорити. Головний герой запропонував зробити так, аби Юлія спілкувалася з сином частіше, адже розуміє, що для неї це важливо.

Однак дівчина заявила, що хоче бути в контексті життя сина, а в умовах перебування на проєкті це неможливо. Також Юлія зазначила, що не зможе вже щиро відкритися Холостяку. У результаті емоційної розмови Тарас вирішив попращатися з дівчиною.

Ситуація з Юлею неабияк обурила Холостяка, адже він запропонував їй варіанти вирішення ситуації, а вона, за словами Тараса, почала ним маніпулювати.

– Це була відкрита маніпуляція. Мені було неприємно. Я не розумію, навіщо ми стільки часу витратили з Юлею, – сказав Тарас.

Так, у 6 випуску Холостяка 14 від 21.11.2025 року проєкт покинула Юлія Коренюк. Наступного тижня дівчата візьмуть участь у справжніх українських вечорницях, а побачення стануть більш інтимними.

