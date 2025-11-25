Французьку акторку Бріжит Бардо повторно госпіталізували у Тулоні через серйозні проблеми зі здоров’ям.

Минулого місяця кінозірка вже проходила лікування і перенесла операцію, після чого на певний час повернулася до свого дому в Сен-Тропе.

Однак її знову довелося екстрено доправити до приватної клініки Святого Жана.

Повторна госпіталізація Бріжіт Бардо

За даними Daily Mail, Бардо привезли до лікарні приблизно десять днів тому, і вона досі перебуває під наглядом лікарів. Це пов’язано з тією самою недугою, через яку акторка вже проходила лікування восени.

Видання Le Figaro уточнює, що під час попереднього перебування в клініці акторка перенесла хірургічне втручання через серйозну хворобу. Тоді їй дозволили повернутися додому через два тижні після операції.

У жовтні представник Бардо запевняв, що акторка “почувається нормально”, а сама вона була змушена публічно спростовувати чутки про власну смерть.

Проблеми зі здоровʼям Бріжіт Бардо

Нагадаємо, що в липні 2023 року Бардо мала проблеми з диханням під час аномальної спеки в Сен-Тропе. Медики надавали їй допомогу вдома, включно із забезпеченням киснем.

Тоді її чоловік Бернар д’Ормаль назвав це “дихальною дезорієнтацією” та наголосив, що спека важко переноситься “в такому віці”. У вересні Бріжіт Бардо виповнився 91 рік.

Її вважають однією з найяскравіших зірок європейського кіно. Успіх прийшов до Бардо після фільму І Бог створив жінку та низки інших стрічок. Вони принесли їй статус однієї з головних ікон післявоєнного французького кіно та звання секс-символа.

