Бріжіт Бардо знову госпіталізували в Тулоні: що відомо про стан 91-річної акторки
- ЗМІ повідомляють, що повернення до лікарні спричинила та сама хвороба.
- Бріжіт Бардо вже доводилося спростовувати чутки про власну смерть.
- У вересні цього року зірці французького кіно виповнився 91 рік.
Французьку акторку Бріжит Бардо повторно госпіталізували у Тулоні через серйозні проблеми зі здоров’ям.
Минулого місяця кінозірка вже проходила лікування і перенесла операцію, після чого на певний час повернулася до свого дому в Сен-Тропе.
Однак її знову довелося екстрено доправити до приватної клініки Святого Жана.
Повторна госпіталізація Бріжіт Бардо
За даними Daily Mail, Бардо привезли до лікарні приблизно десять днів тому, і вона досі перебуває під наглядом лікарів. Це пов’язано з тією самою недугою, через яку акторка вже проходила лікування восени.
Видання Le Figaro уточнює, що під час попереднього перебування в клініці акторка перенесла хірургічне втручання через серйозну хворобу. Тоді їй дозволили повернутися додому через два тижні після операції.
У жовтні представник Бардо запевняв, що акторка “почувається нормально”, а сама вона була змушена публічно спростовувати чутки про власну смерть.
Проблеми зі здоровʼям Бріжіт Бардо
Нагадаємо, що в липні 2023 року Бардо мала проблеми з диханням під час аномальної спеки в Сен-Тропе. Медики надавали їй допомогу вдома, включно із забезпеченням киснем.
Тоді її чоловік Бернар д’Ормаль назвав це “дихальною дезорієнтацією” та наголосив, що спека важко переноситься “в такому віці”. У вересні Бріжіт Бардо виповнився 91 рік.
Її вважають однією з найяскравіших зірок європейського кіно. Успіх прийшов до Бардо після фільму І Бог створив жінку та низки інших стрічок. Вони принесли їй статус однієї з головних ікон післявоєнного французького кіно та звання секс-символа.