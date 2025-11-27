Борюся за право взяти слово: Khayat пояснив нову спробу поїхати на Євробачення
- Khayat пояснив, чому вже вчетверте повертається на конкурс.
- Співак розкрив, що подавав дві абсолютно різні заявки.
- У зверненні артист, свідомо чи ні, підколов Jerry Heil, що також потрапила у лонгліст.
Український виконавець Khayat прокоментував свою появу в лонглісті Нацвідбору на Євробачення 2026.
Артист, який вже вчетверте йде на конкурс пояснив, що саме мотивує його повертатися.
Khayat про лонгліст Нацвідбору
Співак зокрема відреагував на жарти й іронічні коментарі в мережі щодо кількості його спроб потрапити на пісенне шоу. Він зазначив, що, “потрапивши туди один раз, ти вже ніколи не можеш лишатися осторонь”.
Також артист пролив світло на композицію, з якою претендує на фінал Нацвідбору. Khayat розкрив, що цього року подав дві абсолютно різні заявки.
– І, направду, радий, що обрали саме ту пісню, яку обрали, бо вона актуальна не тільки для мене як для сонграйтера. Вона в максимальному синхроні з нашим сьогоденням, – поділився учасник лонгліста.
У відеозверненні Khayat, свідомо чи ні, підколов ще одну претендентку на фінал Нацвідбору – співачку Jerry Heil. Адже вона раніше заявила, що подала заявку, бо “прагне перемоги” для української музики.
– Я не буду казати, що я – найгідніший представник України цього року, що я хочу популяризувати українську культуру, бо це і так апріорі зрозуміло, що кожен фіналіст Нацвідбору в перспективі стане представником української культури. Тому моя мотивація, першою чергою, стосується пісні. Я борюсь не за право поїхати на Євробачення, не за право виступити у фіналі Нацвідбору, а за право взяти слово. Я маю пісню, яка може стати цим словом, – наголосив співак.
Нагадаємо, що до лонгліста Нацвідбору на Євробачення 2026 потрапило 15 артистів. З них професійне журі обере девʼять, а ще одного фіналіста визначатиме вся країна шляхом голосування в Дії.
Фото: Khayat