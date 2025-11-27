Український виконавець Khayat прокоментував свою появу в лонглісті Нацвідбору на Євробачення 2026.

Артист, який вже вчетверте йде на конкурс пояснив, що саме мотивує його повертатися.

Khayat про лонгліст Нацвідбору

Співак зокрема відреагував на жарти й іронічні коментарі в мережі щодо кількості його спроб потрапити на пісенне шоу. Він зазначив, що, “потрапивши туди один раз, ти вже ніколи не можеш лишатися осторонь”.

Також артист пролив світло на композицію, з якою претендує на фінал Нацвідбору. Khayat розкрив, що цього року подав дві абсолютно різні заявки.

– І, направду, радий, що обрали саме ту пісню, яку обрали, бо вона актуальна не тільки для мене як для сонграйтера. Вона в максимальному синхроні з нашим сьогоденням, – поділився учасник лонгліста.

У відеозверненні Khayat, свідомо чи ні, підколов ще одну претендентку на фінал Нацвідбору – співачку Jerry Heil. Адже вона раніше заявила, що подала заявку, бо “прагне перемоги” для української музики.

– Я не буду казати, що я – найгідніший представник України цього року, що я хочу популяризувати українську культуру, бо це і так апріорі зрозуміло, що кожен фіналіст Нацвідбору в перспективі стане представником української культури. Тому моя мотивація, першою чергою, стосується пісні. Я борюсь не за право поїхати на Євробачення, не за право виступити у фіналі Нацвідбору, а за право взяти слово. Я маю пісню, яка може стати цим словом, – наголосив співак.

Нагадаємо, що до лонгліста Нацвідбору на Євробачення 2026 потрапило 15 артистів. З них професійне журі обере девʼять, а ще одного фіналіста визначатиме вся країна шляхом голосування в Дії.

Фото: Khayat

