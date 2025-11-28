У п’ятницю, 28 листопада, о 19:00 на СТБ вийде сьомий випуск романтичного реаліті Холостяк 14 з Тарасом Цимбалюком.

Головний герой запросить дівчат зануритися у те, що формує нас як українців: у пам’ять роду, традиції, символи, ремесла та спосіб любити.

Цей тиждень — про “ДНК любові”: про те, що ми несемо з дитинства, з родини, з землі, і що шукаємо у партнері — спільний код, ритм та вайб.

Холостяк 14 сезон 7 випуск – що покажуть

Тиждень розпочнеться із зустрічі у стилі традиційних українських вечорниць. Тарас Цимбалюк і ведучий Григорій Решетник зустрінуть дівчат у традиційних вбраннях із різних регіонів України та проведуть через ритуали й забави, що передаються поколіннями.

Перше індивідуальне побачення — несподівана прогулянка Карпатами, де кожен звук може стати частиною їхньої спільної історії. Шум річки, голоси, тиша і сміх допоможуть створити саундтрек стосунків, а також показати: чи здатні вони почути одне одного по-справжньому?

Під час жіночого клубу героїні зустрінуться з тим, чого зазвичай уникають: дитячими спогадами, фразами, які боліли, і почуттями, що впливають на дорослі стосунки. Але не всі готові відкривати цю частину свого життя. Хтось зустріне “маленьку себе”, а комусь захочеться від цього втекти.

У кузні, де Тарас готувався до ролі коваля у серіалі Кріпосна, він відкриє одній із героїнь важливу метафору: Любов, як і метал, треба кувати разом — у теплі, терпінні й підтримці.

Тарас запропонує дівчині створити символічний предмет, і водночас це побачення стане перевіркою, чи готова вона створювати стосунки не тільки в момент романтики, а й у момент зусиль.

Цей тиждень відкриє, хто з героїнь несе у серці той самий ритм, той самий код і той самий спосіб любити, що й Холостяк.

За підсумками епізоду Тарас має зробити непростий вибір. Але цього вечора знову щось піде не так. Що саме змінить хід церемонії та хто залишить проєкт – дивіться у сьомому випуску Холостяка 14.

Де дивитися 7 випуск Холостяка 14

Новий епізод вийде у п’ятницю, 28 листопада, о 19:00 на СТБ. Після ефіру випуск можна буде переглянути на офіційному сайті stb.ua, а також на YouTube-каналі проєкту та платформі Телепортал.

Нагадаємо, у шостому випуску проєкт залишила Юлія Коренюк. Вона заявила, що сумує за своїм сином і хоче бути в контексті його життя, що, за словами дівчини, неможливо в умовах перебування на реаліті.

