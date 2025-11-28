У Києві відбулось нагородження найпрестижнішої в Україні премії у сфері маркетингових комунікацій Effie.

Найвищу нагороду отримала кампанія телеканалу СТБ та Starlight Creative до проєкту Холостяк-13 виробництва Starlight Production, присвячена зміні національної культури сприйняття ветеранів та ветеранок з інвалідністю.

Effie Awards назвала найефективніші маркетингові кампанії року

Найкращою маркетинговою командою країни визнана команда Starlight Media.

Кампанія 13 сезону проєкту Холостяк стала справжнім провідником суспільних змін і показником любові українців до брендів, що стали його частиною.

Здатність українців сприймати сексуальність воїнів, які набули інвалідності, зросла за підсумками кампанії з 52% до 71%, а готовність дивитись контент з ветеранами в головних ролях досягла 90%.

– Любов варта всього. Варта того, щоб мріяти, викладатись на повну і створювати історії, що захоплюють не тільки твою країну, а і світ. Історії, що змінюють реальність і в той же час, приносять справжній комерційний успіх. Перемагають в ефірі, в діджиталі, розмовах на кухнях та повідомленнях найближчим. Ми ще раз зізнаємося в любові брендам, що творили цю історію разом з нами і щасливі, що вони отримали підтвердження: бізнеси, що інвестують в сенси — отримують більше, – заявила Лідія Паньків, маркетинг-директорка СТБ.

Національна акція зі вшанування полеглих героїв

Starlight Media на Effie Awards Ukraine не лише отримала нагороди, а й продовжила власну традицію відзнаки соціальних кампаній, що мають значний суспільний вплив та актуальність.

Цьогорічна нагорода від Starlight Media дісталась проєкту Національна акція зі вшанування полеглих героїв, реалізованого благодійним фондом імені Іллі Грабара та громадською організацією Меморіал.

– Успіх Холостяка-13 показав нам просту річ: коли стратегія, креатив і партнерство рухаються в одному напрямку, з’являються зміни, які відчуває вся країна. Культурний вплив разом з бізнес-результатами формують новий стандарт роботи маркетингу. Ми в Starlight Media розвиватимемо такі рішення разом з брендами, які готові інвестувати, будувати й змінювати, – зазначила Олена Мартинова, маркетинг-директорка Starlight Media, CEO Starlight Creative.

Маркетингова команда Starlight Media здобула визнання найкращої в країні, а медіакомпанія увійшла до рейтингу ефективних брендів та маркетологів.

Спеціальну нагороду за внесок у зміни сприйняття ветеранів та ветеранок отримали також Starlight Creative та СТБ від компанії ПУМБ.

В медіакомпанії наголошують, що кожна успішна історія починається з партнерства, а тому Starlight Media розділяє гран-прі Effie з кожним брендом, що брав участь у створенні проєкту та кампанії.

Серед цих компаній: SOVA, Карпатська джерельна, бренд Lady Cotton від Корпорації Біосфера, чай Lovare, Philips, Клуб Сиру, Kusum Ukraine, Торгова мережа магазинів Prostor, Visa та ОщадБанк, Світ матраців. Агенції-партнери: Ocean Media Plus, Brand Booster, Star Up Plus, DiVision, OMD Optimum Media Ukraine, RAZOM GROUP, Publicis Groupe Ukraine, Sigma.

– Команда Brand Booster добре знає: Starlight Media вміє створювати проєкти, які не просто отримують десятки мільйонів переглядів – вони стають культурними подіями. Холостяк завжди був феноменом українського телебачення, а 13-й сезон зробив, здавалося б, неможливе – змінив суспільне ставлення до ветеранів та ветеранок з інвалідністю. Для українських і міжнародних брендів інтегруватися в цей проєкт – це про ефективність, довіру та щире потрапляння в серця аудиторії. Ми пишаємося перемогами Starlight Media і вдячні всім партнерам і спонсорам, які повірили в команду СТБ, у якість продукту та в його значення для країни. Разом ми створили успішний кейс, який отримав любов глядачів і заслужену відзнаку Effie, – заявила Вікторія Шерстюк, директорка агенції інтегрованих рішень Brand Booster.

Фото: Starlight Media

