Спадкоємці легендарного американського кантрі-музиканта Джонні Кеша подали позов проти компанії Coca-Cola.

Справа у рекламі, що транслюється під час матчів студентського американського футболу. У ній звучить голос його двійника.

На думку родини, бренд незаконно використав стилізацію, не отримавши на це жодного дозволу.

Зараз дивляться

Родичі Джонні Кеша проти Coca-Cola

Позов подано за так званим Elvis Act – новим законом штату Теннессі, який з минулого року захищає голоси артистів від експлуатації без згоди спадкоємців.

Родичі стверджують, що Coca-Cola найняла професійного імітатора Шона Баркера, який багато років виступає з триб’ют-шоу та імітує вокал Джонні Кеша.

Раніше рідні артиста надавали права на використання його пісень, однак цього разу бренд до них не звертався.

– Крадіжка голосу артиста – це крадіжка його цілісності, ідентичності й людяності. Цей позов покликаний захистити голос Джонні Кеша і подати сигнал, що голоси всіх артистів мають бути захищені, – заявив адвокат Тім Ворнок.

У скарзі йдеться, що компанія у “піратський спосіб” використала образ і звучання музиканта, щоб отримати прибуток із його популярності.

Що вимагають позивачі

Спадкоємці Кеша добиваються заборони на трансляцію реклами та виплати компенсації. Coca-Cola ситуацію поки не коментує.

Тим часом представник Шона Баркера повідомив, що той був “в захваті”, коли йому запропонували записати вокал для рекламного ролика.

Минулого року спадкоємці Джонні Кеша, який пішов з життя у 2003 році, випустили збірку Songwriter – колекцію пісень, які музикант створював у 1990-х, у складний період своєї кар’єри.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що “зобовʼязаний” подати в суд на BBC, через некоректний монтаж його промови у документальному проєкті Panorama.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.