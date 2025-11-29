Помер британський драматург Том Стоппард, який одержав премію Оскар за п’єсу Закоханий Шекспір. Йому було 88 років.

Помер Том Стоппард: що відомо

У заяві United Agents йдеться, що Стоппард помер “мирно” у себе вдома у Дорсеті на півдні Англії в оточенні своєї родини.

– Його пам’ятатимуть за його твори, за їхню геніальність та людяність, а також за його дотепність, зухвалість, душевну щедрість та глибоку любов до англійської мови. Для мене було честю працювати з Томом і знати його, — йдеться у заяві.

Захоплюючі п’єси Тома Стоппарда охоплювали теми Шекспіра, науки, філософії та історичних трагедій ХХ століття. П’ять із них отримали премію Тоні за найкращу п’єсу: Розенкранц і Гільденстерн мертві у 1968 році; Травести у 1976 році; Справжня річ у 1984 році; Берег Утопії у 2007 році; та Леопольдштадт у 2023 році.

Крім того, він отримав премію Оскар за сценарій до п’єси 1998 Закоханий Шекспір.

Стоппард також написав безліч радіопостановок, телесеріалів, включаючи Кінець параду (2013), та безліч кіносценаріїв.

Драматург був одружений тричі, у нього залишилося четверо дітей, включаючи актора Еда Стопарда, і кілька онуків.

Джерело : AP

