На війні загинув режисер тревел-шоу Орел і решка Василь Хомко, позивний Бейрут. Йому було 45 років.

Він пропав безвісти під час виконання бойового завдання, а згодом його загибель підтвердила родина.

Загинув Василь Хомко – що відомо

Про смерть військовослужбовця повідомила його дружина Галина Співак. Вона вшанувала памʼять коханого, уточнивши, що Василь загинув в бою 2 жовтня, тримаючи зброю.

– Хтось з вас вчився з ним в університеті, хтось працював в рекламі в Києві, Алмати, Бейруті, хтось знімав тревел-шоу, хтось служив разом і боронив Україну пліч-о-пліч. Син, брат, коханий чоловік, тато, хрещений, зять, друг, колега, побратим — сьогодні всі ми в безкінечному сумі схиляємо голови перед твоєю пожертвою заради нашого майбутнього і віддаємо шану тобі, Воїне, – написала Галина.

Василя Хомка поховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Прощання з режисером та військовим відбудеться у пʼятницю, 5 грудня. Служба в Михайлівському соборі запланована на 12:00.

Звернення Андрія Бєднякова

Шоумен Андрій Бєдняков, що як ведучий Орла і решки працював разом з Хомком, попрощався з колегою та закликав шанувальників шоу підтримати родину Василя у цей важкий час.

– Спочивай з миром, пане режисере. Мої кращі епізоди були із тобою, дякую тобі. Побачимось. І ще знімемо щось круте. Дивись поки локацію, – написав Бєдняков, додавши емодзі у вигляді розбитого серця.

Василь Хомко став до зброї на початку повномасштабного вторгнення. Тоді він долучився до 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

Раніш стало відомо про загибель актора та військового Олексія Наконечного із позивним Артист. Боєць потрапив у смертельну аварію, коли повертався до своєї частини після короткої відпустки.

Фото: Галина Співак

