Зле й огидне: Сабріна Карпентер розлютилася через появу своєї пісні у відео Білого дому
- Адміністрація Трампа поширила відео затримань мігрантів під хіт зірки Juno.
- Артистка назвала ролик "злим і огидним" та звинуватила уряд у нелюдській політиці.
- Білий дім відповів жорсткою заявою, відмовившись перепрошувати за депортації.
Американська попзірка Сабріна Карпентер звернулася до Білого дому з вимогою негайно припинити використання її музики.
Це сталося після того, як адміністрація Дональда Трампа поширила відео із затриманнями мігрантів під її хіт Juno.
Що розлютило Сабріну Карпентер
У понеділок на офіційних сторінках Білого дому з’явився ролик, у якому агенти Імміграційно-митної служби США (ICE) переслідують та затримують людей, а очевидці знімають це на телефони.
Фоном у відео використали пісню Карпентер 2024 року.
Have you ever tried this one?
Bye-bye ???????? pic.twitter.com/MS9OJKjVdX
— The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025
Підпис до відео відсилав до рядків треку Have you ever tried this one? Bye-bye! (Ти коли-небудь пробував це? Па-па!). Артистка назвала це неприйнятним.
– Це відео – зле й огидне. Ніколи не використовуйте мене чи мою музику для просування вашого нелюдського порядку денного, — написала Карпентер.
Реакція Білого дому
Речниця Білого дому Абіґейл Джексон відреагувала різкою заявою, заявивши, що адміністрація не збирається перепрошувати за депортації.
– Ми не будемо просити вибачення за видворення небезпечних злочинців – убивць, ґвалтівників і педофілів. Ті, хто захищає цих монстрів, або дурні, або до них довго доходить? – сказала вона.
Сабріна Карпентер стала ще однією артисткою, яка виступила проти використання своєї творчості адміністрацією президента. Раніше аналогічні претензії висловлювали понад дві десятки виконавців, зокрема Ніл Янг і The Rolling Stones.
Команда Трампа активно використовує популярні треки у соцмережах, створюючи короткі відео для демонстрації виконання передвиборчих обіцянок.
Проте критики, в тому числі й Папа Римський, засуджують методи, якими адміністрація просуває свою міграційну політику: облави в житлових будинках, затримання біля судів та на вулицях латиноамериканських районів.