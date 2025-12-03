Американська попзірка Сабріна Карпентер звернулася до Білого дому з вимогою негайно припинити використання її музики.

Це сталося після того, як адміністрація Дональда Трампа поширила відео із затриманнями мігрантів під її хіт Juno.

Що розлютило Сабріну Карпентер

У понеділок на офіційних сторінках Білого дому з’явився ролик, у якому агенти Імміграційно-митної служби США (ICE) переслідують та затримують людей, а очевидці знімають це на телефони.

Зараз дивляться

Фоном у відео використали пісню Карпентер 2024 року.

Have you ever tried this one? Bye-bye ???????? pic.twitter.com/MS9OJKjVdX — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025

Підпис до відео відсилав до рядків треку Have you ever tried this one? Bye-bye! (Ти коли-небудь пробував це? Па-па!). Артистка назвала це неприйнятним.

– Це відео – зле й огидне. Ніколи не використовуйте мене чи мою музику для просування вашого нелюдського порядку денного, — написала Карпентер.

Реакція Білого дому

Речниця Білого дому Абіґейл Джексон відреагувала різкою заявою, заявивши, що адміністрація не збирається перепрошувати за депортації.

– Ми не будемо просити вибачення за видворення небезпечних злочинців – убивць, ґвалтівників і педофілів. Ті, хто захищає цих монстрів, або дурні, або до них довго доходить? – сказала вона.

Сабріна Карпентер стала ще однією артисткою, яка виступила проти використання своєї творчості адміністрацією президента. Раніше аналогічні претензії висловлювали понад дві десятки виконавців, зокрема Ніл Янг і The Rolling Stones.

Команда Трампа активно використовує популярні треки у соцмережах, створюючи короткі відео для демонстрації виконання передвиборчих обіцянок.

Проте критики, в тому числі й Папа Римський, засуджують методи, якими адміністрація просуває свою міграційну політику: облави в житлових будинках, затримання біля судів та на вулицях латиноамериканських районів.

Джерело : Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.