У п’ятницю, 5 грудня, о 19:00 на СТБ вийде восьмий випуск романтичного реаліті Холостяк 14 з Тарасом Цимбалюком.

Цього разу героїні та Тарас спробують побачити, наскільки по-різному люди можуть говорити про кохання – через подарунки, дотики, слова, дії та час, проведений разом.

Тиждень покаже, кому вдасться налаштуватися на хвилю головного героя і хто з дівчат відчує, як він промовляє до них.

Холостяк 14 сезон 8 випуск – що покажуть

Восьмий епізод відкриє завдання про подарунки. Тарас принесе мішечок з іменами, і дівчата наосліп витягнуть імʼя героїні, якій мають підготувати персональний сюрприз до церемонії троянд.

Це не просто обмін приємностями, а перевірка на щирість: чи вміють героїні бачити людину поруч, навіть якщо це суперниця.

Перше індивідуальне побачення Тарас присвятить дотикам – мові, що особисто для нього є однією з найближчих. Разом зі своєю партнеркою він вчитиме фрагмент румби.

Цей танець тримається на близькості, довірі й сміливості. Тож зовсім скоро стане ясно, чи здатна героїня відкритися без слів.

Друге побачення продемонструє силу вчасно сказаних слів. Тарас проведе одну з дівчат місцями, які багато для нього значать. Головний герой хоче почути, як вона говорить про почуття і чи може почути його самого.

У фіналі тижня глядачі дізнаються відповідь на питання, з ким вдалося знайти спільну мову Холостяку, а кому з дівчат доведеться залишити проєкт.

Де дивитися 8 випуск Холостяка 14

Новий епізод вийде у п’ятницю, 5 грудня, о 19:00 на СТБ. Після ефіру випуск можна буде переглянути на офіційному сайті stb.ua, а також на YouTube-каналі проєкту та на платформі Телепортал.

Нагадаємо, у сьомому випуску проєкт залишила Валерія Жуковська. Тарас попрощався з нею після розмови по душах.

Церемонія троянд вперше відбулася без головного героя – Цимбалюку стало зле і його забрали до лікарні. Троянди учасницям передав Григорій Решетник, а Тарас звернувся до дівчат у відеоформаті.

Ольга та Оксана залишилися без квітів — головний герой хоче окремо поговорити з ними, щоб вирішити, чи продовжувати стосунки.

