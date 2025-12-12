Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity оштрафувало блогерку Анну Алхім на 4,8 млн грн за незаконну рекламу казино.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Алхім оштрафували за рекламу казино

Під час моніторингу команда агентства PlayCity виявила в Instagram-сториз блогерки рекламу азартних ігор. За порушення закону Анна Алхім отримає штраф у розмірі 4,8 млн грн.

Зараз дивляться

– За пів року PlayCity оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа на загальну суму 67,2 млн грн. Команда фіксує порушення закону під час моніторингу та завдяки скаргам українців. Дякуємо всім, хто допомагає боротися з порушниками, – йдеться у повідомленні Мінцифри.

У відомстві нагадали, що в Україні заборонено показувати інтерфейс гри чи виграші, обіцяти бонуси або “гру безоплатно”, просувати бренди без української ліцензії чи маскувати рекламу під особистий досвід.

Раніше штраф за незаконну рекламу казино також отримали такі блогерки: Сімбочка, Русалочка XL, Даріана Корецька, Олександра Гілка, Лідія Рома, Константинова Владислава. Сімбочці до того ж заблокували акаунт в Instagram.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.