Megogo Music Awards 2025 зібрала в Києві найпомітніших артистів року та визначила тих, чиї релізи найбільше вплинули на українську музику. Церемонія відбулася 11 грудня й традиційно охопила широкий спектр жанрів – від попмузики до інді-сцени та хіп-хопу.

Нижче читайте повний список переможців, а також як саме обирали найкращих.

Хто став тріумфаторами Megogo Music Awards 2025

У цьому році премія зібрала 130 артистів і гуртів у 11 основних категоріях, і конкуренція була дуже високою.

Серед ключових імен, які увійшли до переможці премії Megogo Music Awards 2025, виділилися як зірки великих сцен, так і нові голоси української музики.

Megogo Music Awards 2025 – список переможців:

Поп-артист року – Brykulets

Нова хвиля попмузики – Азіза

Інді-артист – Phil It

Інді-гурт – Ziferblat

Нова хвиля: інді-гурт – Світанок блакитний

Нова хвиля: інді-артистка – Anna Petrash та SESTRO

Хіп-хоп альбом року – Рома Майк Таврія демо

Альбом року – Паліндром – Машина для трансляції снів

Мініальбом року – Саша Чемеров – Dymna Sumish

Кліп року – DakhaBrakha – 9 nedilechok (режисер Даша Ши)



Спеціальні та додаткові відзнаки:

Повернення року – Віталій Козловський

Прорив року (вибір MEGOGO) – Шугар

Шоукейс року – MONATIK

Наймасштабніше шоу – Артем Пивоваров

Музика, конвертована в допомогу – temstime (зібрав 30 835 грн донатів)



Окремо відзначили одразу двох переможців у категорії Колаборація року:

Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара – Вимолив

KRYLATA та GORIM! – Зорепад



Цей блок увійшов до фінального списку переможців Megogo Music Awards.

Як обирали переможців

Механіка визначення лауреатів залишилася комбінованою.

На результат впливали:

50% – оцінки журі,

25% – голосування на сайті премії,

25% – голоси через донати, де найбільший внесок давав максимальний бал.



Саме тому премія стала не просто музичною подією, а й благодійним проєктом адже слухачі збирали кошти для ініціативи “Евакуація. Реабілітація. Повернення у стрій” медичної служби бригади Азов. Загалом вдалося зібрати 818 157 грн.

Megogo Music Awards 2025 стала майданчиком, де органічно зустрілися масова попмузика, незалежна сцена та соціально важлива благодійна складова.

Цьогорічні Megogo Music Awards 2025 переможці – це не лише автори популярних треків, а й виконавці, що формують сучасне звучання української музики та активно взаємодіють зі своєю аудиторією.

Премія показала, що українська сцена лишається різноманітною, сміливою й здатною підтримувати важливі ініціативи через творчість.

