У п’ятницю, 12 грудня, о 19:00 на СТБ вийде дев’ятий випуск романтичного реаліті Холостяк 14 з Тарасом Цимбалюком.

Цього тижня головний герой зробить крок, який змінює хід сезону: познайомиться з родинами дівчат.

Але спершу на нього чекають найвідвертіші індивідуальні побачення. Кожна героїня відкриє частину свого внутрішнього світу, яку не показувала нікому на проєкті.

Холостяк 14 сезон 9 випуск – що покажуть

На першому побаченні Ірочка покаже Тарасу своє місце сили, яке заряджає її спокоєм і допомагає знайти опору. Також вони висадять нове дереве, яке, можливо, стане особливою точкою сили для когось у майбутньому.

Наступне побачення буде вибуховим. Надін і Тарас проведуть його в кімнаті, повній посуду, який можна трощити об стіни, і нарешті дозволять собі сказати те, що завжди стримували.

Та чи зможуть вони відпустити старі образи і страхи, щоб залишити місце для стосунків? І що виявиться складніше — бити тарілки чи бути чесними одне з одним?

Настя на побаченні з Тарасом покаже інший бік своєї ніжності — азартний, драйвовий, без гальм. Картинг, сміх, швидкість, виклики. Але чи правильну тактику вона обрала, адже перебуваючи в різних картах не так багато можливості, щоб розкритися одне одному.

Даша запросить Цимбалюка у світ весіль, деталей, емоційних історій, ідеальних столів та провалів, про які знає лише команда. Вона покаже головному герою частину свого життя, яку довіряють лише близьким. А наприкінці — вручить запрошення, яке змусить Тараса нервувати.

Чия родина прийме Цимбалюка, а чия — поставиться насторожено, дивіться у дев’ятому випуску Холостяка 14.

Де дивитися 9 випуск Холостяка 14

Новий епізод вийде у п’ятницю, 12 грудня, о 19:00 на СТБ. Після ефіру випуск можна буде переглянути на офіційному сайті stb.ua, а також на YouTube-каналі проєкту та на платформі Телепортал.

Нагадаємо, у восьмому випуску проєкт покинули одразу три дівчини: Ольга Дзундза, Оксана Шанюк та Ірина Кулешина.

