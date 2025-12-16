Рік добігає кінця, а разом із ним один із найобговорюваніших телевізійних проєктів. Після насичених емоціями випусків дедалі більше глядачів цікавляться, коли фінал Холостяка та чим завершиться історія головного героя 14 сезону.

Коли буде фінал Холостяка з Тарасом Цимбалюком, читайте в нашому матеріалі.

Чим закінчився 9 епізод реаліті Холостяк 14

У п’ятницю, 12 грудня, на телеканалі СТБ вийшов дев’ятий епізод романтичного реаліті Холостяк 14 із Тарасом Цимбалюком. Цей випуск став по-справжньому вирішальним, адже герой сезону познайомився з родинами дівчат, які залишилися в проєкті, та зробив складний вибір незадовго фіналу.

Побачення вийшли максимально особистими, адже кожна з героїнь сама визначала формат і локацію зустрічі. Було все – від тихих розмов у рідних містах до емоційних знайомств із батьками. Сам Тарас не приховував, що саме родина багато говорить про людину та її справжні цінності.

Після серії зустрічей настав момент істини, а саме церемонія троянд. Цього разу на столику було лише дві квітки, а напруга в повітрі відчувалася до останньої хвилини. Проєкт покинула Дарʼя Романець, а боротьба за серце Холостяка вийшла на фінішну пряму.

Холостяк 2025: коли фінал

Заключний випуск глядачі побачать 26 грудня. Фінальний епізод обіцяє бути емоційним і напруженим, адже саме тоді стане відомо, з ким головний герой вирішить пов’язати своє майбутнє. Для багатьох глядачів це не просто романтичне реаліті, а й справжня історія вибору, сумнівів і почуттів.

